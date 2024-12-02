Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. 2-2 sona eren mücadelede Abdülkerim Bardakcı sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Stattan koltuk değnekleriyle ayrılan Abdülkerim için Galatasaray'dan açıklama geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır.

Kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir süre verilmemiş olup tedaviye ivedilikle başlanmıştır. Futbolcumuzun geri dönüş süresi tedaviye göstereceği cevaba göre netleşecektir."