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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından Arjantin'de başarılı bir operasyon geçirdi. Golcü futbolcu sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak yakında geri döneceğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 17:44 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 17:44
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, duygusal bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a, her detayı titizlikle takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim."

Ameliyatın ardından Icardi'nin rehabilitasyon sürecinin 2025-26 sezonu öncesinde tamamlanması bekleniyor. Ancak yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyecek.

Galatasaray taraftarları, Icardi'nin bir an önce sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Mauro Icardi ameliyat oldu (Icardi Instagram hesabı)Mauro Icardi ameliyat oldu (Icardi Instagram hesabı)

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