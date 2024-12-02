Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, duygusal bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a, her detayı titizlikle takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim."

Ameliyatın ardından Icardi'nin rehabilitasyon sürecinin 2025-26 sezonu öncesinde tamamlanması bekleniyor. Ancak yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyecek.