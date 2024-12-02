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Edoardo Bove'den iyi haber!

Inter ile Fiorentina arasında oynanan maçta fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan genç futbolcu Edoardo Bove'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Bove'nin bilincinin yerinde olduğu ve sorulara cevap verebildiği aktarıldı.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 15:50 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 15:50
Edoardo Bove’den iyi haber!

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Fiorentina'nın 22 yaşındaki futbolcusu Edoardo Bove'den iyi haber geldi.

Inter ile oynanan maçta fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan genç futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre Bove'nin bilincinin yerinde olduğu ve sorulara cevap verebildiği aktarıldı.

22 yaşındaki futbolcunun beyninde ve kalbinde herhangi kötü bir sonuca rastlanmadığı ifade edildi.

Bove'nin fenalaştığı an. (AFP)Bove'nin fenalaştığı an. (AFP)

MAÇ TATİL EDİLDİ

İtalya Serie A'daki Fiorentina - Inter karşılaşması Bove'nin sahada fenalaşmasının ardından 17. dakikada tatil edilmişti.

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