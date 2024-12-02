Fiorentina'nın 22 yaşındaki futbolcusu Edoardo Bove'den iyi haber geldi.



Inter ile oynanan maçta fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan genç futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.



İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre Bove'nin bilincinin yerinde olduğu ve sorulara cevap verebildiği aktarıldı.



22 yaşındaki futbolcunun beyninde ve kalbinde herhangi kötü bir sonuca rastlanmadığı ifade edildi.

Bove'nin fenalaştığı an. (AFP)



MAÇ TATİL EDİLDİ



İtalya Serie A'daki Fiorentina - Inter karşılaşması Bove'nin sahada fenalaşmasının ardından 17. dakikada tatil edilmişti.