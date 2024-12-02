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O teklife teşekkür! Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gerçeği

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Oğuz Aydın, kulübeye hapsolmuştu. Kayserispor maçında ilk kez 11'de başlayan ve 2 gol atan Oğuz Aydın ile ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 14:24 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 14:24
O teklife teşekkür! Fenerbahçe’de Oğuz Aydın gerçeği

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Fenerbahçe formasıyla ilk 11'e Kayseri deplasmanında çıkan ve mücadeleye 2 gol-1 asistle damgasını vuran Oğuz Aydın hakkındaki bir bilinmeyen ortaya çıktı.

Oğuz Aydın. (AA)Oğuz Aydın. (AA)
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 38 resmi maça 13 gol-8 asistle damgasını vuran 24 yaşındaki sol kanat, dikkatleri üzerine çekmişti.

Sadece Türkiye değil Avrupa'da boy gösteren kulüplerin scoutları oyuncuyu yakın takibe almış, sezon bitiminde de hem oyuncunun hem de Alanyaspor'un kapısını çalmaya başlamıştı.

Ancak Fenerbahçe'nin takıma Jose Mourinho'yu getirmesiyle Oğuz da tercihini İstanbul'dan yana kullanmıştı.

Oğuz Aydın. (AA)Oğuz Aydın. (AA)
Hollanda altyapısından yetişen, AZ Alkmar ile futbol hayatı başlayan sonrasında yolu Türkiye'ye düşen Oğuz Aydın, sarı- lacivertli takım için ciddi takımların tekliflerini geri çevirdi. İlk olarak Ajax scoutlarından tam not aldı. Hollanda temsilcisi, Alanyaspor'a da resmi teklif iletmişti.

Ancak Fenerbahçe'nin teklifini de alan Oğuz, Jose Mourinho ile çalışmak için bu teklife "Teşekkür" etti.

Oğuz Aydın. (AA)Oğuz Aydın. (AA)
Ardından Rennes kulübü yakından ilgilendi. 24 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligi'ni de kabul etmeyerek Fenerbahçe ısrarını sürdürdü.

Portekizli hoca ile süre alamayan, Avrupa listesine yazılmayan oyuncu buna rağmen küsmedi ve hedefine geçen hafta Kayseri'de ulaştı. 2 gol-1 asistle maça damga vurdu.

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