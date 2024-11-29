Youssef En-Nesyri Çekya’da Slavia Prag’ı devirip bir ilke imza attı!

Tomas Chory'nin 7. dakikadaki golü ile 1-0 geriye düşen Kanarya, Edin Dzeko'nun muhateşem golüyle 1-1'i yakaladı. Dakikalar 85'i gösteirken Jose Mourinho'nun yazın ısrarla kadrosunda görmek istediği Youssef En-Nesyri sahneye çıktı ve Dusan Tadic'in asistiyle 2-1'lik üstünlüğün yanı sıra 3 puanı da getiren isi olmayı başardı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi 'nde üst turları hedefleyen Fenerbahçe , AZ Alkmaar'a 3-1 yenildikten sonra çıkış maçı olarak gördüğü randevuda Slavia Prag ile Çekya'da kozlarını paylaştı.

Jose Mourinho'nun ısrarla güvendiği ve şans verdiği 27 yaşındaki yıldız, hem golleriyle hem de asistleri ile ön plana çıkmaya başladı. Zaman zaman ilk 11'de bazen de yedek oturmasına rağmen bunu sorun etmeden işini yapmayı sürdürdü. Slavia Prag karşısında da golünü atarak kendi kariyeri adına bir ilk yaşadı.

Fenerbahçe 'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro karşılığında transfer ederek rekor imzalardan birine imza atan Fenerbahçe'de Faslı yıldız, ilk etapta beklentileri karşılayamadı. Göztepe'ye gol atsa da devamında formsuz görüntüsüyle acaba dedirtti.

Youssef En-Nesyri Slavia Prag'a attığı gol sonrası secdeye gitti (AA)

EN UZUN SERİ

Sarı lacivertli ekibin yıldızı Youssef En-Nesyri, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maça çıktı. İlk iki karşılaşmada Union SG ve Twente karşısında sessiz kaldı. Ancak Manchester United karşısındaki açılış sonrası AZ Alkmaar ve Slavia Prag ağlarını da havalandırdı.

Bu seri, Youssef En-Nesyri'nin kariyerinde bir ilk oldu. Kariyerinde bu organizasyonda mutlu sona da ulaşan tecrübeli santrfor, gelecek karşılaşmalarda da takımının en önemli kozlarından biri olacak.

EN-NESYRI'NIN BU SEZONKİ AVRUPA LİGİ KARNESİ

Tarih Rakip Skor Gol Sayısı 26.09.2024 Union Saint-Gilloise 2-1 0 03.10.2024 Twente 1-1 0 24.10.2024 Manchester United 1-1 1 07.11.2024 AZ Alkmaar 1-3 1 28.11.2024 Slavia Prag 2-1 1

EN-NESYRI'NİN KARİYERİNDEKİ AVRUPA MAÇLARI İSTATİSTİKLERİ