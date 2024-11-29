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Trabzonspor'un eski yıldızı Paul Onuachu Puskas Ödülü'ne aday

Trabzonspor’un eski golcüsü Paul Onuachu, geçen sezon Konyaspor'a attığı harika gol nedeniyle FIFA Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü için adaylar arasında yer aldı.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 13:24 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 13:24
Trabzonspor’un eski yıldızı Paul Onuachu Puskas Ödülü’ne aday

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Geçen sezon Trabzonspor formasıyla Konyaspor'a karşı kaydettiği gol, futbol otoritelerinin ve taraftarların büyük beğenisini toplamıştı. İnanılmaz bir vuruşla topu ağlara gönderen 2.01'lik dev forvet, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de geniş yankı uyandırdı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştıGörüntü Bein Sports'tan alınmıştı

Onuachu'nun ismi, bu ödülle birlikte uluslararası futbol sahnesinde bir kez daha öne çıkarken, Trabzonspor taraftarları eski yıldızlarının uzun süredir adaylığının açıklanmasını bekliyordu.

FIFA'nın en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Puskas Ödülü'ne adaylık, Onuachu ve Trabzonspor camiası için heyecan yarattı. Bordo mavililer sosyal medyada deneyimli golcüye destek mesajları gönderdi.

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