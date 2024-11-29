Antalya kazanmaya alıştı! Antalyaspor Sivasspor 2-1 MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 14. haftanın ilk maçı Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynandı. Ev sahibi ekip 40'ta Ramzi Safuri'nin attığı golle öne geçse de 3 dakika sonra Fode Koita çok şık bir vuruşla eşitliği getirdi. 66'da ise Veysel Sarı son sözü söyledi ve skoru 2-1'e getirerek 3 puanı ev sahibinin hanesine yazdırdı.
Antalyaspor bu sezon hem ilk kez üst üste 2 maçtan galibiyetle ayrıldı hem de son 4 haftadan 9 puan çıkararak önemli bir ivme yakaladı.
Akdeniz temsilcisi elde ettiği zafer sonrası puanını 17'ye yükseltirken Yiğidolar ise 18'de kaldı.
Alex de Souza'nın öğrencileri gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.
Antalyaspor Sivasspor'u 2-1 yendi (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Pritchard'ın ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
20. dakikada kazanılan kornerde Kaluzinski'nin penaltı noktasına ortasında Samudio'nun sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu güçlükle kornere çeldi.
30. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında Gaich'in altıpas önünde kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
33. dakikada Rey Manaj'ın kafa ile defansın arkasına yolladığı topla buluşan Garry Rodrigues'in kaleci Kenan ile vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
40. dakikada defansın arkasına pasa hareketlenen Safuri, ceza sahası içinde savunma oyuncularını çalımlayıp yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
43. dakikada Pritchard'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Koita röveşatayla topu ağlara gönderdi. 1-1