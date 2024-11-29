Antalya kazanmaya alıştı! Antalyaspor Sivasspor 2-1 MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 14. haftanın ilk maçı Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynandı. Ev sahibi ekip 40'ta Ramzi Safuri'nin attığı golle öne geçse de 3 dakika sonra Fode Koita çok şık bir vuruşla eşitliği getirdi. 66'da ise Veysel Sarı son sözü söyledi ve skoru 2-1'e getirerek 3 puanı ev sahibinin hanesine yazdırdı.

Antalyaspor bu sezon hem ilk kez üst üste 2 maçtan galibiyetle ayrıldı hem de son 4 haftadan 9 puan çıkararak önemli bir ivme yakaladı.

Akdeniz temsilcisi elde ettiği zafer sonrası puanını 17'ye yükseltirken Yiğidolar ise 18'de kaldı.

Alex de Souza'nın öğrencileri gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.