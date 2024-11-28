SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

TRT RADYO CANLI DİNLE 📢 UEFA Avrupa Ligi maçları! Beşiktaş-Maccani Tel Aviv 🔴 AZ Alkmaar - Galatasaray maçı

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray, bu akşam kritik karşılaşmalara çıkıyor. Beşiktaş, kendi sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i ağırlarken, Galatasaray ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’da başarı hedefleyen iki takım da taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 16:46 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 16:46
TRT RADYO CANLI DİNLE 📢 UEFA Avrupa Ligi maçları! Beşiktaş-Maccani Tel Aviv 🔴 AZ Alkmaar - Galatasaray maçı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Türk temsilcileri Beşiktaş ve Galatasaray, bu akşam sahaya çıkarak Avrupa'da puan mücadelesi verecek. İşte maç detayları ve canlı yayın bilgileri...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI

Beşiktaş, gruptaki kritik maçlarından birinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta oynanacak bu karşılaşmada galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, taraftar desteğini arkasına alarak üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

Maç Saati: 20:45

Stad: Vodafone Park

Canlı Yayın: TRT Radyo 1 üzerinden canlı anlatım ile takip edilebilir.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI

Galatasaray ise Hollanda'da AZ Alkmaar deplasmanında sahne alacak. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında zorlu bir sınav verecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımı, Avrupa'da üst üste başarılı sonuçlar alarak gruptan lider çıkma hedefini sürdürmek istiyor.

Maç Saati: 22:00

Stad: AFAS Stadyumu

Canlı Yayın: TRT Radyo 1 üzerinden canlı anlatım ile dinlenebilir.

TRT RADYO CANLI DİNLE

https://radyo.trt.net.tr/ adresinden maçları takip edebilirsiniz.

Süper Ligin yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84le ilk sıraya yerleştiSüper Ligin yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84le ilk sıraya yerleşti
Süper Lig'in yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84'le ilk sıraya yerleşti
Fenerbahçe Kasımpaşanın kapısını çalabilir! Jose Mourinhonun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!Fenerbahçe Kasımpaşanın kapısını çalabilir! Jose Mourinhonun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!
Fenerbahçe Kasımpaşa'nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho'nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr’de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye’den İdlib mutabakatı vurgusu
Sahte dolar krizinin perde arkası! Alımlar ne zaman başlayacak? | Merkez’den açıklama | İslam Memiş fırsatçı bürolara karşı uyardı
Halkbank
Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında
SAHTE DOLAR KRİZİ | Sahte 50 ve 100 dolar nasıl anlaşılır? Vatandaşa tüyolar! Renk, kabartma, saat kulesi, yazı...
Rusya’dan Ukrayna’ya 100 İHA ve 90 füze! Putin’den ABD ve İngiltere’ye mesaj
Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney’den yarım ağız Ermeni lobisi itirafı: Biz global bir firmayız
MİT’ten MASAK’a... Hazine’de kritik zirve! Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep’te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
CHP’lilerden komisyonda kameralar alınmıyor yalanı
Kamala Harris alkolik mi? Seçim sonrası ilk konuşmasına tepki yağdı: Videoyu sarhoş mu çekti?
Kandil’in ’Karayılan’ı önce Silah bırakmam deyip zehir saçtı sonra İsrail’e sığındı: Bölge dizayn ediliyor imkanları değerlendireceğiz
MSB’den korsan yemin eden teğmenlere ilişkin açıklama: Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı | Suriye’deki hareketliliği takipteyiz
Mar-a-Lago’da flaş görüşme! 18 aydır arayı düzeltmeye çalışıyordu: Mark Zuckerberg Trump ile yemek yedi
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında 9. gün! İki isimden yönetim itirafı: Oksijen vardı ama yok gibi yaz dedi
SON DAKİKA