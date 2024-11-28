TRT RADYO CANLI DİNLE 📢 UEFA Avrupa Ligi maçları! Beşiktaş-Maccani Tel Aviv 🔴 AZ Alkmaar - Galatasaray maçı

UEFA Avrupa Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Türk temsilcileri Beşiktaş ve Galatasaray, bu akşam sahaya çıkarak Avrupa'da puan mücadelesi verecek. İşte maç detayları ve canlı yayın bilgileri...
UEFA Avrupa Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Türk temsilcileri Beşiktaş ve Galatasaray, bu akşam sahaya çıkarak Avrupa'da puan mücadelesi verecek. İşte maç detayları ve canlı yayın bilgileri...
Beşiktaş, gruptaki kritik maçlarından birinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta oynanacak bu karşılaşmada galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, taraftar desteğini arkasına alarak üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.
Maç Saati: 20:45
Stad: Vodafone Park
Canlı Yayın: TRT Radyo 1 üzerinden canlı anlatım ile takip edilebilir.
Galatasaray ise Hollanda'da AZ Alkmaar deplasmanında sahne alacak. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında zorlu bir sınav verecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımı, Avrupa'da üst üste başarılı sonuçlar alarak gruptan lider çıkma hedefini sürdürmek istiyor.
Maç Saati: 22:00
Stad: AFAS Stadyumu
Canlı Yayın: TRT Radyo 1 üzerinden canlı anlatım ile dinlenebilir.
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