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Fenerbahçe Kasımpaşa'nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho'nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!

Orta sahaya iki yabancı takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, kontenjandan dolayı 18 yaşındaki sol stoper Yasin Özcan için Kasımpaşa'nın kapısını çalabilir. Bu sezon 13 karşılaşmada görev yapan Yasin Özcan'ın gol veya asisti bulunmuyor

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:02
Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!

Fenerbahçe için devre arası transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.

Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!

Sarı- Lacivertliler, sakatlanan ve sezonu kapatan Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Kanarya'nın şu anda 13 yabancısı bulunuyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!

Oosterwolde'nin sözleşmesi dondurulursa sayı 12'ye düşecek. Fenerbahçe'nin önceliği ise orta sahaya iki yabancı oyuncu almak. Bunlardan biri Talisca.

Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!

Fenerbahçe orta sahaya iki yabancı transferi gerçekleştirirse savunmayı yerli bir isimle güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!

BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO
Hedefteki isim ise Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan. Genç yıldız, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği gibi hem sol stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!

Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Yasin'in bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!

Fenerbahçe kurmaylarının Ocak ayında Kasımpaşa'nın kapısını çalması bekleniyor. İstanbul ekibinin 4.5 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Bu sezon 13 karşılaşmada görev yapan Yasin Özcan'ın gol veya asisti bulunmuyor.

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