Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!

Fenerbahçe için devre arası transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.

Sarı- Lacivertliler, sakatlanan ve sezonu kapatan Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Kanarya'nın şu anda 13 yabancısı bulunuyor.

Oosterwolde'nin sözleşmesi dondurulursa sayı 12'ye düşecek. Fenerbahçe'nin önceliği ise orta sahaya iki yabancı oyuncu almak. Bunlardan biri Talisca.

Fenerbahçe orta sahaya iki yabancı transferi gerçekleştirirse savunmayı yerli bir isimle güçlendirmek istiyor.