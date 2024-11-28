Süper Lig’in yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84’le ilk sıraya yerleşti

Süper Lig'de amansız bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabeti son iki sezonda olduğu gibi nefesleri kesiyor.

Ancak ezeli rakiplerin özellikle son iki sezonda rakiplerine kurduğu büyük üstünlük ligin kalitesini de çok ciddi şekilde tehdit ediyor.

İNANILMAZ BİR YÜZDE

Ligi adeta "biz ve diğerleri"ne çeviren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyet yüzdeleri dikkat çekiyor.

Cimbom ve Kanarya son iki sezonda toplam 100 maça çıkarken, bunların 84'ünden 3 puanla ayrıldı ve yüzde 84 gibi inanılmaz bir galibiyet yüzdesi yakaladı.