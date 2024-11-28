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Süper Lig'in yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84'le ilk sıraya yerleşti

Son iki sezonda ligin zirvesinde yüzde 84'lük galibiyet yüzdesi yakalayan G.Saray ve F.Bahçe, Avrupa'nın en dominant ikilisi oldu. Ezeli rakipleri yüzde 82 galibiyet yüzdesiyle Sporting Lizbon- Benfica ve yüzde 79'la PSV Eindhoven-Feyenoord takip etti.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:02
Süper Lig’in yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84’le ilk sıraya yerleşti

Süper Lig'de amansız bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabeti son iki sezonda olduğu gibi nefesleri kesiyor.

Süper Lig’in yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84’le ilk sıraya yerleşti

Ancak ezeli rakiplerin özellikle son iki sezonda rakiplerine kurduğu büyük üstünlük ligin kalitesini de çok ciddi şekilde tehdit ediyor.

Süper Lig’in yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84’le ilk sıraya yerleşti

İNANILMAZ BİR YÜZDE
Ligi adeta "biz ve diğerleri"ne çeviren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyet yüzdeleri dikkat çekiyor.

Süper Lig’in yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84’le ilk sıraya yerleşti

Cimbom ve Kanarya son iki sezonda toplam 100 maça çıkarken, bunların 84'ünden 3 puanla ayrıldı ve yüzde 84 gibi inanılmaz bir galibiyet yüzdesi yakaladı.

Süper Lig’in yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84’le ilk sıraya yerleşti

50 MAÇTA 44 GALİBİYET
Söz konusu süreçte Galatasaray 50 maçta 44, Fenerbahçe ise 50 maçta 40 galibiyet aldı. Böylece ezeli rakipler, Avrupa'nın en dominant ikilisi olmayı da başardı.

Süper Lig’in yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84’le ilk sıraya yerleşti

Portekiz'in süper 3'lüsünden 2'si Sporting-Lizbon ve Benfica son iki sezonda maçların yüzde 82'sini kazandı ve ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig’in yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84’le ilk sıraya yerleşti

PSV-FEYENOORD 3.
Hollanda'nın lokomotif kulüplerinden PSV ve Feyenoord da yüzde 79 ile üçüncü sırayı kaptı. Liverpool-Arsenal, Bayern Münih-Bayer Leverkusen ve Real Madrid-Barcelona ile karşılaşmaların yüzde 72'sinden kazanarak çıktı.

Süper Lig’in yıldızları Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kulüplerini solladı! %84’le ilk sıraya yerleşti

Inter- Atalanta ikilisi de Serie A'da son iki sezonda yüzde 65 galibiyet yüzdesi yakalamayı başardı.

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