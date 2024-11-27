Golden Boy Web Award’ın sahibi Kenan Yıldız!

Futbol hayatını İtalyan devi Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız, çıkışıyla İtalya'nın yanı sıra Avrupa'yı da sallamayı sürdürüyor. Milli futbolcu, Tuttosport tarfından verilen Golden Boy Web Award ödülünde ödülün sahibi oldu.
Futbol hayatını İtalyan devi Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız, çıkışıyla İtalya'nın yanı sıra Avrupa'yı da sallamayı sürdürüyor. Milli futbolcu, Tuttosport tarfından verilen Golden Boy Web Award ödülünde ödülün sahibi oldu.
Tuttosport'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Beş ay süren zorlu bir yarışın ardından, Juventus ve Türk milli takımının genç yıldızı Kenan Yıldız, Altın Çocuk Web Ödülü'nü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Tuttosport'un düzenlediği yarışmada %33,2 oranında oy alarak birinci gelen Kenan Yıldız, yeteneği ve yaratıcılığıyla futbolseverleri ve rakiplerini büyülemeyi başardı.
Juventus'un dinamik orta saha oyuncusu, Avrupa Şampiyonası'ndaki etkileyici performansı ve siyah-beyazlılarla sezona yaptığı hızlı başlangıç sayesinde futbol dünyasının dikkatini çekti. Türk taraftarların sarsılmaz desteğiyle zirveye çıkan genç yetenek, futbol sahalarındaki özgüveni ve enerjisiyle hem takımını hem de hayranlarını gururlandırıyor.
Kenan Yıldız'ın bu ödülle taçlanan yükselişi, sadece bugün değil, gelecekte de futbol dünyasının en önemli isimlerinden biri olacağının sinyalini veriyor. Juventus ve Türk milli takımı için altın değerinde bir yetenek olan Yıldız, başarıya doymayacağını bir kez daha gösterdi."
GOLDEN BOY WEB ÖDÜLÜ NEDİR?
Tuttosport'un her yıl düzenlediği Golden Boy Web Ödülü, genç futbolcular arasında halk oylamasıyla belirleniyor. Kenan Yıldız, bu prestijli ödülü kazanarak hem Juventus hem de Türk futbolunun gururu oldu.
KENAN YILDIZ KİMDİR?
Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde doğmuş Türk-Alman futbolcudur. Hücum mevkisinde görev yapan Yıldız, Türkiye millî takımı ve Serie A ekiplerinden Juventus forması giymektedir. Juventus tarihinde 19 yıl, 136 gün ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu unvanına sahiptir.
Futbola 2010 yılında Sallern Regensburg altyapısında başladı. Bir yıl sonra Jahn Regensburg'a transfer oldu ve burada iki yıl boyunca forma giydi. 2012 yılında Bayern Münih altyapısına katılan Yıldız, 2022 yılına kadar burada gelişimini sürdürdü. 2022 yılında Juventus'a transfer olarak profesyonel kariyerine adım attı.
Millî Takım Kariyeri:
Kenan Yıldız, Almanya'da Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Türkiye millî takımını tercih etmiştir. Ay yıldızlı forma ile 17 maçta 2 gol atmıştır.
Başarıları:
Kenan Yıldız, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla hem kulüp hem de millî takım düzeyinde dikkat çekmektedir. Tekniği, oyun görüşü ve skora katkısıyla geleceğin önemli futbolcuları arasında gösterilmektedir.