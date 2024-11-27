Golden Boy Web Award’ın sahibi Kenan Yıldız!

Kenan Yıldız için hazırlanan ödül görseli (Tuttosport)

Tuttosport'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Beş ay süren zorlu bir yarışın ardından, Juventus ve Türk milli takımının genç yıldızı Kenan Yıldız, Altın Çocuk Web Ödülü'nü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Tuttosport'un düzenlediği yarışmada %33,2 oranında oy alarak birinci gelen Kenan Yıldız, yeteneği ve yaratıcılığıyla futbolseverleri ve rakiplerini büyülemeyi başardı.

Juventus'un dinamik orta saha oyuncusu, Avrupa Şampiyonası'ndaki etkileyici performansı ve siyah-beyazlılarla sezona yaptığı hızlı başlangıç sayesinde futbol dünyasının dikkatini çekti. Türk taraftarların sarsılmaz desteğiyle zirveye çıkan genç yetenek, futbol sahalarındaki özgüveni ve enerjisiyle hem takımını hem de hayranlarını gururlandırıyor.

Kenan Yıldız'ın bu ödülle taçlanan yükselişi, sadece bugün değil, gelecekte de futbol dünyasının en önemli isimlerinden biri olacağının sinyalini veriyor. Juventus ve Türk milli takımı için altın değerinde bir yetenek olan Yıldız, başarıya doymayacağını bir kez daha gösterdi."