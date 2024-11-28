TRT SPOR CANLI 🟢⚽ Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı full HD İZLE! UEFA Avrupa Ligi BJK maçı...

📺 HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş, Avrupa sahnesindeki yükselişini sürdürmek ve ilk 8 iddiasını korumak istiyor.
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https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.
⚽ Beşiktaş Muhtemel 11'ler
Kaleci: Mert Günok
Defans: Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku
Orta Saha: Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva
Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile
🚨 Kulüp Yönetiminde Hareketlilik
Beşiktaş'ta peş peşe istifalar gündemde. İletişim Direktörü Okay Karacan ve Futbol A.Ş. Başkanı Hasan Arat'ın istifalarının ardından Hüseyin Yücel, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
🗓️ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Maç Takvimi
28 Kasım 2024 Perşembe: 🕗 20.45 – Beşiktaş vs. Maccabi Tel Aviv
12 Aralık 2024 Perşembe: 🕚 23.00 – Bodø/Glimt vs. Beşiktaş
22 Ocak 2025 Çarşamba: 🕡 18.30 – Beşiktaş vs. Athletic Club
30 Ocak 2025 Perşembe: 🕚 23.00 – Twente vs. Beşiktaş