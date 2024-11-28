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TRT SPOR CANLI 🟢⚽ Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı full HD İZLE! UEFA Avrupa Ligi BJK maçı...

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Macaristan'ın Debrecen kentinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Kritik mücadele, UEFA tarafından tarafsız sahada ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, son iki maçında aldığı galibiyetlerle grupta yükselişe geçti. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 18:45 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 18:45
TRT SPOR CANLI 🟢⚽ Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı full HD İZLE! UEFA Avrupa Ligi BJK maçı...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde moral arıyor! Siyah-beyazlılar, Macaristan'da seyircisiz oynanacak mücadelede Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş, Avrupa'da galibiyet serisini sürdürerek grupta iddiasını güçlendirmek istiyor. İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🕒 BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında bugün (28 Kasım Perşembe) saat 20.45'te Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Maç, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda oynanacak.

TRT SPOR CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/ adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ ⚽

📺 HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş, Avrupa sahnesindeki yükselişini sürdürmek ve ilk 8 iddiasını korumak istiyor.

TRRT SPOR CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Muhtemel 11'ler

Kaleci: Mert Günok

Defans: Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku

Orta Saha: Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva

Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

🚨 Kulüp Yönetiminde Hareketlilik

Beşiktaş'ta peş peşe istifalar gündemde. İletişim Direktörü Okay Karacan ve Futbol A.Ş. Başkanı Hasan Arat'ın istifalarının ardından Hüseyin Yücel, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

🗓️ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Maç Takvimi

28 Kasım 2024 Perşembe: 🕗 20.45 – Beşiktaş vs. Maccabi Tel Aviv

12 Aralık 2024 Perşembe: 🕚 23.00 – Bodø/Glimt vs. Beşiktaş

22 Ocak 2025 Çarşamba: 🕡 18.30 – Beşiktaş vs. Athletic Club

30 Ocak 2025 Perşembe: 🕚 23.00 – Twente vs. Beşiktaş

TRT RADYO CANLI DİNLE 📢 UEFA Avrupa Ligi maçları! Beşiktaş-Maccani Tel Aviv 🔴 AZ Alkmaar - Galatasaray maçıTRT RADYO CANLI DİNLE 📢 UEFA Avrupa Ligi maçları! Beşiktaş-Maccani Tel Aviv 🔴 AZ Alkmaar - Galatasaray maçı
TRT RADYO CANLI DİNLE 📢 UEFA Avrupa Ligi maçları! Beşiktaş-Maccani Tel Aviv 🔴 AZ Alkmaar - Galatasaray maçı

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