van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı? "Son maç" cevabı

Takımın genel durumu hakkında da değerlendirmede bulunan Paulista, Beşiktaş'ta kazanmaya odaklandığını belirterek, "Kaybetmeyi hiç sevmiyorum tabii ki. İyi bir durumda değiliz ama oyuncu grubu olarak bunun düzeltmemiz gerektiğini biliyoruz. Ben Beşiktaş'a kazanmak için geldim, Beşiktaş çok büyük bir camia. Oynayan, oynamayan herkesin yüzde 100 hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

PAULİSTA: "SAVUNMA OLARAK KENDİMİZİ ELEŞTİRİYORUM" Beşiktaş savunmasının önemli isimlerinden Gabriel Paulista , takımın fazla gol yemesi nedeniyle öz eleştiri yaptı. Paulista, takımın savunma sorunları üzerine; "Çok gol yiyoruz, bu konuda defans oyuncuları olarak kendimizi eleştiriyorum ancak sadece savunma oyuncularınız yüzünden gol yemezsiniz. Çok kompakt değiliz ve beraber davranmak zorundayız. Duran toplardan kötü goller yedik, bu kadar kolay yiyince işler zorlaşıyor. Bunu değiştirmek zorundayız. Futbol bu kadar hata kabul eden bir oyun değil." ifadelerini kullandı.

Giovanni van Bronckhorst (AA)

VAN BRONCKHORST: "KAZANAN KİMLİĞİMİZE GERİ DÖNMELİYİZ"

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasını kazanmanın önemine vurgu yaptı. Van Bronckhorst, büyük bir maça çıkacaklarını ifade ederek şunları söyledi: "Büyük bir maça çıkacağız. Buraya birçok sebepten ötürü kazanmaya geldik, tekrardan kazanan kimliğimizi göstermeye geldik, bunu daha önce yapmalıydık."

Son haftalardaki zorluklara değinen tecrübeli teknik direktör, futbolun iniş çıkışlarına alışık olduğunu ifade ederek, "Sadece bugün ve dün değil, birkaç gündür zor günler geçiriyoruz. İnsanların görevlerinden ayrıldığını görmek üzüntü verici. Yönetimimiz daha iyi bir gelecek için bu kararları alıyor. Futbolda olan şeyler bunlar, hepimiz için en iyi şey 3 puana odaklanmak olacak." dedi.

Göztepe maçı sonrası yaşadığı duygusal düşüşü anlatan Van Bronckhorst, takımın toparlanma sürecinde olduğunu şu sözlerle anlattı; "Göztepe maçından sonra duygusal olarak çok düşmüştüm, kendimi iyi ifade edememiş olabilirim. Benim için burada olmak, hedefleri olan bir yerde olmak güzel. Hem ben hem kulüp standartları yüksek tutmalıyız. Galibiyetleri alan kimliğimize geri dönmemiz gerekiyor. 9 puana ulaşmak bizim için daha motive edici bir olacak. Bunu bahane olarak söylemiyorum, takım şu anda kendini daha iyi hissediyor."

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ DAHA"

Van Bronckhorst, Beşiktaş'ın sezon başındaki performansını değerlendirerek taraftarın önemine vurgu yaparak, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık, taraftara futbolda her zaman ihtiyaç vardır. İşler iyi gitmediğinde bizler en çok üzülen isimler oluyoruz. Yarın iyi bir oyun, iyi bir sonuç bizim için yeni bir periyodun başlangıcı olacaktır. 3 puan bize önümüzdeki haftalar için moral verecektir." sözlerini sarf etti.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Basın toplantısında Hollandalı teknik adama, "Yarın Beşiktaş'ta son maçınız olabilir mi?" sorusu da yöneltildi. Van Bronckhorst, "Hiçbirimiz için kolay bir dönem değil. Sonuç odaklı bir spordayız. Burada hep bir devam etmeme ihtimali vardır. Zor durumdayız şu anda ama yönetimin desteğini hissediyorum. Benim bütün enerjim sahaya odaklı durumda. Kötü sonuçlar devam ederse birisi günün sonunda sorumluluğu alacak ve teknik direktör olarak sorumluluk benim. Kupa kazanmak ve pozitiflik katmak benim görevim. Ben sadece pozitif düşünmeye odaklanıyorum." yanıtını verdi.