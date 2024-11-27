Jose Mourinho'dan kadro sözleri! "Gülerek karşılamamız gerekiyor"

Jose Mourinho (AA)



Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekildeydi:

"Kendisi çok iyi bir iş çıkartıyor. Güzel bir istikrar sağladı yıllar boyunca ve oyuncularını kendi futbol anlayışına adapte etti. Takım, her geçen yıl daha da iyiye gidiyor ve bu yıl da kolay bir şekilde şampiyon olacaklardır. Dolayısıyla bizler için zorlu bir rakip. Şimdi gelirken stadyuma da baktım. Güzel bir zemin var gibi gözüküyor. Yarın iyi bir maç olması için her koşul var"

"Buna cevap vermem çünkü bence bir anlamı yok. Bence herhangi bir oyuncu değil takım... Takım çok iyi bir takım, zor bir takım. Özellikle evlerinde oynadıklarında çok rahatlar. Yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. Fiziksel bir takım, tempolu bir takım. Dolayısıyla karşılaşması kolay bir takım değil. Benim için durum bu. Oyuncudan ziyade takım..."

"Benim birçok oyuncum eksik. Şu anda sadece Amrabat değil. UEFA listesine yazamadığımız oyuncular burada değil. Aynı zamanda cezalı olan, sakatlıkları olan oyuncularımız var. Dolayısıyla şöyle bir durum içerisindeyiz; buraya gelirken de bazı oyuncularımız sakatlıktan yeni çıkıp son aylarda hiç dakika almamış oyuncular. Dolayısıyla kısıtlı bir kadroyla geldik. Biz buraya sonuç almaya geldik. Oynayan oyuncular, her şeylerini vereceklerdir. İşin komik durumu şöyle bir durum var; biz buraya kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik ki sahada zaten 10 oyuncu var dolayısıyla kulübede oyuna sokabileceğim 5 oyuncu var. Oyuncu değişikliği yaparken herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Dolayısıyla bu durumu gülerek karşılamamız, pozitif bakmamız gerekiyor. Şuna eminim ki oynayan oyuncular her şeylerini verecekler. Bu konuda onlara güveniyorum"