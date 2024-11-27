Arda’lı Real’in kabus gecesi! Real Madrid Liverpool’a 2-0 yenildi

UEFA'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bir hafta daha sona erdi. Turnuvayı en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran İspanyol devi, Liverpool'a konuk oldu. Başkent temsilcisi sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
UEFA'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bir hafta daha sona erdi. Turnuvayı en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran İspanyol devi, Liverpool'a konuk oldu. Başkent temsilcisi sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
2 DÜNYA YILDIZI PENALTI KAÇIRDI
Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada 2 dünya yıldızı penaltıdan yararlanamadı. Önce 51'de Kylian Mbappe'ni vuruşunu sola yatarak Kelleher çıkardı. Ardından 70'te Mohamed Salah topu direğe nişanladı.
ARDA GÜLER 57 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcu Arda Güler, kariyerinde ilk defa 11'de yer aldığı Liverpool maçında beklentileri karşılayamadı. 19 yaşındaki futbolcu, Carlo Ancelotti tarafından 57'de kenara alındı ve yerine Lucas Vazquez oyuna girdi.
6 PUANDA KALDI
Real Madrid bu sezon oynadığı karşılaşmada 2 galibiyet 3 de mağlubiyet almış oldu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Borusia Dortmund ve Stuttgart'ı yenerken Lille ile Milan'ın ardından Liverpool'a da mağlup olarak 6 puanda kaldı.
Real Madrid'in bu sezonki maçları
|Tarih
|Rakip
|Sonuç
|Durum
|17 Eylül 2024
|Stuttgart
|3 - 1
|🟩
|2 Ekim 2024
|Lille
|1 - 0
|🟥
|22 Ekim 2024
|Borussia Dortmund
|5 - 2
|🟩
|5 Kasım 2024
|Milan
|1 - 3
|🟥
|27 Kasım 2024
|Liverpool
|2 - 0
|🟥
|10 Aralık 2024
|Atalanta
|-
|⏳
|22 Ocak 2025
|Salzburg
|-
|⏳
|29 Ocak 2025
|Brest
|-
|⏳
Liverpool bir sonraki maçında Girona'ya, Real Madrid ise Atalanta'ya konuk olacak.