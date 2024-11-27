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Arda'lı Real'in kabus gecesi! Real Madrid Liverpool'a 2-0 yenildi

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Liverpool ile deplasmanda karşılaştı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı ve 57 dakika süre aldığı mücadelede İspanyol devi zorlu randevudan puansız ayrıldı. İngiliz temsilcisi Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'nun golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 18:44 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 00:52
Arda’lı Real’in kabus gecesi! Real Madrid Liverpool’a 2-0 yenildi

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UEFA'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bir hafta daha sona erdi. Turnuvayı en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran İspanyol devi, Liverpool'a konuk oldu. Başkent temsilcisi sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Kylian Mbappe penaltı kaçırdı (REUTERS)Kylian Mbappe penaltı kaçırdı (REUTERS)

2 DÜNYA YILDIZI PENALTI KAÇIRDI

Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada 2 dünya yıldızı penaltıdan yararlanamadı. Önce 51'de Kylian Mbappe'ni vuruşunu sola yatarak Kelleher çıkardı. Ardından 70'te Mohamed Salah topu direğe nişanladı.

Arda Güler Liverpool karşısında beklentileri karşılayamadı (REUTERS)Arda Güler Liverpool karşısında beklentileri karşılayamadı (REUTERS)

ARDA GÜLER 57 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcu Arda Güler, kariyerinde ilk defa 11'de yer aldığı Liverpool maçında beklentileri karşılayamadı. 19 yaşındaki futbolcu, Carlo Ancelotti tarafından 57'de kenara alındı ve yerine Lucas Vazquez oyuna girdi.

Arda Güler ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başladı (AFP)Arda Güler ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başladı (AFP)

6 PUANDA KALDI

Real Madrid bu sezon oynadığı karşılaşmada 2 galibiyet 3 de mağlubiyet almış oldu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Borusia Dortmund ve Stuttgart'ı yenerken Lille ile Milan'ın ardından Liverpool'a da mağlup olarak 6 puanda kaldı.

Real Madrid'in bu sezonki maçları

Tarih Rakip Sonuç Durum
17 Eylül 2024 Stuttgart 3 - 1 🟩
2 Ekim 2024 Lille 1 - 0 🟥
22 Ekim 2024 Borussia Dortmund 5 - 2 🟩
5 Kasım 2024 Milan 1 - 3 🟥
27 Kasım 2024 Liverpool 2 - 0 🟥
10 Aralık 2024 Atalanta -
22 Ocak 2025 Salzburg -
29 Ocak 2025 Brest -

Liverpool bir sonraki maçında Girona'ya, Real Madrid ise Atalanta'ya konuk olacak.

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Arda Güler ve Kenan Yıldız en değerli 100 futbolcu arasında!

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