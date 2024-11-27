Arda’lı Real’in kabus gecesi! Real Madrid Liverpool’a 2-0 yenildi

Arda Güler ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başladı (AFP)



6 PUANDA KALDI

Real Madrid bu sezon oynadığı karşılaşmada 2 galibiyet 3 de mağlubiyet almış oldu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Borusia Dortmund ve Stuttgart'ı yenerken Lille ile Milan'ın ardından Liverpool'a da mağlup olarak 6 puanda kaldı.

Real Madrid'in bu sezonki maçları

Tarih Rakip Sonuç Durum 17 Eylül 2024 Stuttgart 3 - 1 🟩 2 Ekim 2024 Lille 1 - 0 🟥 22 Ekim 2024 Borussia Dortmund 5 - 2 🟩 5 Kasım 2024 Milan 1 - 3 🟥 27 Kasım 2024 Liverpool 2 - 0 🟥 10 Aralık 2024 Atalanta - ⏳ 22 Ocak 2025 Salzburg - ⏳ 29 Ocak 2025 Brest - ⏳

Liverpool bir sonraki maçında Girona'ya, Real Madrid ise Atalanta'ya konuk olacak.