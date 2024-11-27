Liverpool - Real Madrid CANLI 🔴 Arda Güler ilk 11’de mi? Tabii canlı izle ekranı ile mobil, ŞİFRESİZ yayın

Avrupa futbolunun devleri Liverpool ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını sürdüren iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Avrupa futbolunun devleri Liverpool ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını sürdüren iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
⚽ LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İspanyol ekibi Real Madrid 6 puanla 21. sırada yer alırken, Liverpool 3. sıradaki yerini koruyarak zirveye yakın duruyor.
Liverpool - Real Madrid karşılaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE
https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.
Real Madrid'de sakatlıkları bulunan Vinicius Junior, Rodrygo, Eder Militao ve Aurelien Tchouameni'nin yokluğunda, Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu durum, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin son kararına bağlı olacak.
Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Modric; Güler, Bellingham, Diaz; Mbappe