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Liverpool - Real Madrid CANLI 🔴 Arda Güler ilk 11’de mi? Tabii canlı izle ekranı ile mobil, ŞİFRESİZ yayın

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Liverpool ile Real Madrid, bu akşam kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve genç yıldız Arda Güler’in oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Zirve yarışını etkileyecek olan bu dev karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 19:53 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 19:53
Liverpool - Real Madrid CANLI 🔴 Arda Güler ilk 11’de mi? Tabii canlı izle ekranı ile mobil, ŞİFRESİZ yayın

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Avrupa futbolunun devleri Liverpool ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını sürdüren iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İspanyol ekibi Real Madrid 6 puanla 21. sırada yer alırken, Liverpool 3. sıradaki yerini koruyarak zirveye yakın duruyor.

🕒 LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool - Real Madrid karşılaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye'den takip edilecek bu dev mücadele, Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAINIZ

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

🌟 ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de sakatlıkları bulunan Vinicius Junior, Rodrygo, Eder Militao ve Aurelien Tchouameni'nin yokluğunda, Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu durum, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin son kararına bağlı olacak.

📝 MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Modric; Güler, Bellingham, Diaz; Mbappe

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