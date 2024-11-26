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Fenerbahçe'den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrilmiş durumda. Eksik bölgelerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde 2 isimle şimdiden anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ayrıca menajerler tarafından önerilen 2 futbolcuyla da görüşmeler devam ediyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmeleri ve o isimler...

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 12:08 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 12:08
Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

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Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Bir yandan Anderson Talisca ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler bir yandan da savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

NIAKATE LİSTEYE GİRDİ

Gündeme son gelen isim ise Portekiz Ligi temsilcilerinden Braga'nın Malili stoperi Sikou Niakate oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında hem sol stoper hem de sol bek oynayan bir oyuncu istedi.

Sportif Direktör Mario Branco ise tecrübeli teknik adama Braga'da top koşturan Sikou Niakate'yi sundu. Jose Mourinho'nun vereceği karara göre yönetim harekete geçecek.

Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

12 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Geçen sezon Braga'ya transfer olan 25 yaşındaki sol stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 18 maçta boy gösteren Niakate, 3 gol atarken asist yapma başarısı gösteremedi.

Mali ve Fransa pasaportlarına sahip olan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro. Yıldız oyuncu, 12 kez Mali Milli Takım formasını giyerken 1 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

EN-NESYRI TEKLİFİ SONRASI ARAYIŞ BAŞLADI

38 yaşındaki Edin Dzeko'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, Youssef En-Nesyri'ye ise transfer teklifleri gelmesi Fenerbahçe'yi şimdiden forvet arayışına yöneltti.

Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan En-Nesyri için gelen 34 milyon Euro'luk teklife sarı lacivertli yönetim henüz olumsuz bir yanıt vermedi.

Ara transfer döneminin başlangıcına kadar forvet araştıracak olan Fenerbahçe, iyi bir isim ile anlaşılması durumunda teklifi kabul edecek.

Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

MENAJERLERDEN ÖNERİ

Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın büyük mesai harcadığı forvet bölgesi için menajerler de futbolcu önermeye devam ediyor.

Son olarak İngiltere ekibi Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta teklif edilirken Fenerbahçe cephesi "Değerlendireceğiz" yanıtını iletti.

Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

15 MAÇTA 5 GOL

27 yaşındaki Fransız santrfor bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 5 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. 2022 yılında Mainz'dan 11 milyon Euro bonservisi bedeliyle transfer edilen Mateta'nın Crystal Palace ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

ATLETICO'DAN SOL BEK

Ferdi Kadıoğlu'nun satılması, Oosterwolde'nin de sezonu kapatmasının ardından sol bekte sorun yaşayan F.Bahçe, devre arasında bu bölgeye takviye yapacak.

Listede birçok isim var ancak İspanyol medyasında bir iddia ortaya atıldı ve sarı- lacivertlilerin, Reinildo'yla prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

Atletico Madrid'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncuyla devre arasında sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

JOSE MOURINHO GÖRÜŞME YAPTI

Ocak 2022'de Lille'den Atletico Madrid'e 3 milyon euroya transfer olan Mozambikli oyuncuyla Mourinho'nun da bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli oyuncu için İspanyollara cüzi miktarda bir bonservis bedeli ödeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Bu sezon A.Madrid'le Ş. Ligi, La Liga ve Kral Kupası'nda toplam 17 maça çıkan 30 yaşındaki sol bek, 912 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

TALISCA'DA TARİH BELLİ OLDU

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, sarı lacivertli takımın Brezilyalı futbolcuları Becao ve Fred'i takibe alarak taraftara yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Ryan Babel ise arkadaşı için "5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Onun gibi bir oyuncu Avrupa'da olmalı. Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

Sarı-lacivertli yönetim, bu transferi Beşiktaş derbisi öncesi bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam

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