Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu! Bir istifa daha geldi

Beşiktaş, Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.





Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a emekleri için teşekkür ederiz. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

İSTİFA HABERİ GELDİ

Bu haberin hemen ardından Asbaşkan Onur Göçmez, istifa ettiğini duyurdu. Göçmez, aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.