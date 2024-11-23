Kanarya’nın geleceği Aydınlık! Fenerbahçe Kayserispor’u 6-2 yendi

Oğuz Aydın ilk gollerini Kayseri'de attı (DHA)

OĞUZ AYDIN VE FILIP KOSTIC'TEN İLK

Sarı lacivertli ekibin sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve zaman zaman eleştirilerin de hedefine oturan Oğuz Aydın, bu maç öncesinde sadece 43 dakika forma giymişti.

23 yaşındaki futbolcu, ilk kez 11'de yer aldığı maçta 26 dakika içerisinde 2 gol atarak çok iyi bir başlangıca imza attı.

Oğuz Aydın ilk defa bir deplasman maçında rakip fileleri 2 defa sarsmış oldu.

Kayserispor karşısında gol sevinci yaşayan Filip Kostic de ilk kez ağları havalandırdı.

En-Nesyri ise ilk defa ayakla gol atarak ağları havalandırırken Sebastin Szymanski de bu sezon ligde skora katkı yapma fırsatı yakaladı.