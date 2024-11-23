SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kanarya'nın geleceği "Aydın"lık! Fenerbahçe Kayserispor'u 6-2 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın'ın 2, Dusan Tadic, Youssef En-Neysri, Filip Kostic ve Sebastian Szymanski'nin golleriyle zafere ulaşarak, zirve takibinde kritik bir galibiyet aldı ve iddiasını sürdürdü. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçında yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 14:56 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 18:10
Kanarya’nın geleceği Aydınlık! Fenerbahçe Kayserispor’u 6-2 yendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

5 puan gerisinde olduğu Galatasaray'ı geçebilmek için mücadele veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti.

Mert Hakan Yandaş performansıyla alkış topladı (AA)Mert Hakan Yandaş performansıyla alkış topladı (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak, ağlara gitti: 0-1.

14. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına Bahoken'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.

15. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in yerden sert şutunnda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi.

26. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Oğuz Aydın, takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

41. dakikada ceza sahasında Tadic ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere gönderdi.

43. dakikada Bellona Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasına Djiku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in üstünden ağlara gitti: 1-3.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

56'ncı dakikada Cardoso'nun sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda Kolovetsios'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (2-3)

63'üncü dakikada Tadic'in ara pasına hareketlenen En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. (2-4)

76'ncı dakikada Samet Akaydin'a şık bir vücut çalımı atan Cardoso'nun ceza sahası yayının hemen dışından yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından oyun alanının dışına gitti.

85'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada Kayserispor savunmasından seken topta Kostic'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut fileleri havalandırdı. (2-5)

87'inci dakikada Boa Morte'nin vuruşunda kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

88'inci dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanatta hareketlendiği topta ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Szymanski topu boş kaleye gönderdi. (2-6)

90+4'üncü dakikada kaleci Bilal'in önde olduğunu fark eden Dzeko'nun Kayserispor kalesine gönderdiği top kale direğine çarparak, oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşma, konuk ekip Fenerbahçe'nin 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Çağlar Söyüncü'nün yerine stoperde oynayan Alexander Djiku, kendi ağlarını havalandırdı (AA)Çağlar Söyüncü'nün yerine stoperde oynayan Alexander Djiku, kendi ağlarını havalandırdı (AA)

JOSE MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor deplasmanında değişiklikler yaptı. Portekizli çalıştırıcı sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Allan Saint-Maximin'in yerine Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü. Stoperde ise Samet'in son maçtaki partneri değişti. Deneyimli oyuncunun yerine Alexander Djiku oynadı. Sebastian Szymanski de yedek kulübresinde görev beklerken Fred, Mert Hakan Yandaş ve Sofyan Amrabat ile orta saha merkezi kuruldu.

Oğuz Aydın ilk gollerini Kayseri'de attı (DHA)Oğuz Aydın ilk gollerini Kayseri'de attı (DHA)

OĞUZ AYDIN VE FILIP KOSTIC'TEN İLK

Sarı lacivertli ekibin sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve zaman zaman eleştirilerin de hedefine oturan Oğuz Aydın, bu maç öncesinde sadece 43 dakika forma giymişti.

23 yaşındaki futbolcu, ilk kez 11'de yer aldığı maçta 26 dakika içerisinde 2 gol atarak çok iyi bir başlangıca imza attı.

Oğuz Aydın ilk defa bir deplasman maçında rakip fileleri 2 defa sarsmış oldu.

Kayserispor karşısında gol sevinci yaşayan Filip Kostic de ilk kez ağları havalandırdı.

En-Nesyri ise ilk defa ayakla gol atarak ağları havalandırırken Sebastin Szymanski de bu sezon ligde skora katkı yapma fırsatı yakaladı.

TADIC'TEN GOLLERE DEVAM!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, gollerine Kayserispor karşısında da devam etti. 7'inci dakikada kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltı sonrasında isabet sağlayan deneyimli kanat oyuncusu bu sezon 8'inci kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Slavia Prag ile karşılaşacak (AA)Fenerbahçe Slavia Prag ile karşılaşacak (AA)

PRAG SONRASI GAZİANTEP FK

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ardından UEFA Avrupa Ligi mesaisine çıkacak. Sarı lacivertli ekip Çekya'nın başkenti Prag'da Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Ligde ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Kayserispor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Jose Mourinhodan Ruben Amorime mesaj! O sözleri açıkladıJose Mourinhodan Ruben Amorime mesaj! O sözleri açıkladı
Jose Mourinho'dan Ruben Amorim'e mesaj! O sözleri açıkladı
Fenerbahçenin yıldızına İtalyadan 2 talip! Ocak ayında teklif yoldaFenerbahçenin yıldızına İtalyadan 2 talip! Ocak ayında teklif yolda
Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan 2 talip! Ocak ayında teklif yolda

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu
CHP’nin mülakat mağduru olarak tanıttığı isimlerin terör bağlantıları ortaya çıktı
Galatasaray’ın Bodrum FK maçı ilk 11’i belli oldu
Memura en az 44 bin TL! Ocak zammı için yeni ipucu % 45.20 | Mesleklere göre kim, ne alacak?
Ahmet Özer’in bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun Paris gezisi için usulsüz harcama...
Bakan Fidan’dan Trump yorumu: Suriye’de Trump’ın ne yapacağı konusunda şu an çok fazla emare yok
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16.41 zam! Yeni anket verileri geldi! Aylıklar ne kadar artacak?
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı’dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!
Kanarya’nın geleceği Aydınlık! Fenerbahçe Kayserispor’u 6-2 yendi
İsrail ordusunda Gazze ve Lübnan travması! Ruh sağlığı kliniklerine akın: En az 6 asker intihar etti
Donald Trump bakanlarını seçti! Talk Show yıldızından futbolcuya Beyaz Saray’ın yeni yönetimi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 44 il için alarm! İstanbul’a kar geldi! | Sefer iptalleri | HAVA DURUMU
CHP’nin adaylık savaşı tam gaz! Vahap Seçer, Özgür Özel’e yüklendi: 2 forvetim var sözü doğru değil!
Canlı yayında şok sözler! Victor Osimhen iyi bir yatırım değil
İstanbul sağanak ve fırtınanın etkisi altında! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı...
SON DAKİKA