Kanarya’nın geleceği Aydınlık! Fenerbahçe Kayserispor’u 6-2 yendi

5 puan gerisinde olduğu Galatasaray'ı geçebilmek için mücadele veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti.
5 puan gerisinde olduğu Galatasaray'ı geçebilmek için mücadele veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak, ağlara gitti: 0-1.
14. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına Bahoken'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.
15. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in yerden sert şutunnda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi.
26. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Oğuz Aydın, takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.
41. dakikada ceza sahasında Tadic ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere gönderdi.
43. dakikada Bellona Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasına Djiku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in üstünden ağlara gitti: 1-3.
Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
56'ncı dakikada Cardoso'nun sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda Kolovetsios'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (2-3)
63'üncü dakikada Tadic'in ara pasına hareketlenen En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. (2-4)
76'ncı dakikada Samet Akaydin'a şık bir vücut çalımı atan Cardoso'nun ceza sahası yayının hemen dışından yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından oyun alanının dışına gitti.
85'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada Kayserispor savunmasından seken topta Kostic'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut fileleri havalandırdı. (2-5)
87'inci dakikada Boa Morte'nin vuruşunda kaleci Livakovic topu kornere çeldi.
88'inci dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanatta hareketlendiği topta ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Szymanski topu boş kaleye gönderdi. (2-6)
90+4'üncü dakikada kaleci Bilal'in önde olduğunu fark eden Dzeko'nun Kayserispor kalesine gönderdiği top kale direğine çarparak, oyun alanının dışına çıktı.
Karşılaşma, konuk ekip Fenerbahçe'nin 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.
JOSE MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor deplasmanında değişiklikler yaptı. Portekizli çalıştırıcı sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Allan Saint-Maximin'in yerine Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü. Stoperde ise Samet'in son maçtaki partneri değişti. Deneyimli oyuncunun yerine Alexander Djiku oynadı. Sebastian Szymanski de yedek kulübresinde görev beklerken Fred, Mert Hakan Yandaş ve Sofyan Amrabat ile orta saha merkezi kuruldu.
OĞUZ AYDIN VE FILIP KOSTIC'TEN İLK
Sarı lacivertli ekibin sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve zaman zaman eleştirilerin de hedefine oturan Oğuz Aydın, bu maç öncesinde sadece 43 dakika forma giymişti.
23 yaşındaki futbolcu, ilk kez 11'de yer aldığı maçta 26 dakika içerisinde 2 gol atarak çok iyi bir başlangıca imza attı.
Oğuz Aydın ilk defa bir deplasman maçında rakip fileleri 2 defa sarsmış oldu.
Kayserispor karşısında gol sevinci yaşayan Filip Kostic de ilk kez ağları havalandırdı.
En-Nesyri ise ilk defa ayakla gol atarak ağları havalandırırken Sebastin Szymanski de bu sezon ligde skora katkı yapma fırsatı yakaladı.
TADIC'TEN GOLLERE DEVAM!
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, gollerine Kayserispor karşısında da devam etti. 7'inci dakikada kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltı sonrasında isabet sağlayan deneyimli kanat oyuncusu bu sezon 8'inci kez gol sevinci yaşadı.
PRAG SONRASI GAZİANTEP FK
Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ardından UEFA Avrupa Ligi mesaisine çıkacak. Sarı lacivertli ekip Çekya'nın başkenti Prag'da Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Ligde ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Kayserispor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.