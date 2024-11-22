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Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan 2 talip! Ocak ayında teklif yolda

Geçen sezon 10 milyon Euro civarında bonservisle transfer edilen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılabilir. Polonyalı futbolcu için Alman devinin ardından iki talip daha çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 18:05 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 18:05
Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan 2 talip! Ocak ayında teklif yolda

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Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren beklentileri karşılamakta zorlanan Sebastian Szymanski için kış ayları yeni bir maceranın habercisi olabilir. Yıldız futbolcu etkileyici performansının ardından yaşadığı düşüşe rağmen birçok takımın radarında bulunuyor.

Sebastian Szymanski bu sezon beklentileri karşılayamadı [AA]Sebastian Szymanski bu sezon beklentileri karşılayamadı [AA]

3 TAKIM İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre talipleri bulunan Sebastian Szymanski için Fenerbahçe teklifleri değerlendirmeye alacak. İstenen seviyede bir bonservis önerisi gelirse de kabul edecek.

Haberin devamında 25 yaşındaki futbolcuyu İtalya'dan Napoli'nin ardından Fiorentina da gözlem altına aldığı belirtilirken Alman devi Bayer Leverkusen de uzun süredir takipte olduğuna değinildi.

Sebastian Szymanski ilk sezonundan çok uzakta bir dönem geçiriyor [REUTERS]Sebastian Szymanski ilk sezonundan çok uzakta bir dönem geçiriyor [REUTERS]

35'TEN 25 MİLYON EURO'YA İNDİ

Formda olduğu dönemde herkesi iştahlandıran bir süreç geçiren Sebastian Szymanski için Fenerbahçe yönetimi 35 milyon Euro talep ediyordu. Ancak işler değişti. Kanarya'nın 25 milyon Euro bandındaki bir öneriyi kabul edebileği belirtildi.

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