Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan 2 talip! Ocak ayında teklif yolda

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Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren beklentileri karşılamakta zorlanan Sebastian Szymanski için kış ayları yeni bir maceranın habercisi olabilir. Yıldız futbolcu etkileyici performansının ardından yaşadığı düşüşe rağmen birçok takımın radarında bulunuyor.