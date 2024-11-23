SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a transferde büyük şok! 2 dünya devi devreye girdi

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekipte öncelik verilen mevkiler için girişimler yapılacak. Listedeki yıldız futbolculardan biri ile iki dünya devi daha ilgileniyor. Bu durum Cimbom'un kaderini değiştirebilir. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 00:08 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 00:14
Galatasaray’a transferde büyük şok! 2 dünya devi devreye girdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bodrum FK'yı da yenerek 12 haftalar baz alındığında en fazla puan toplayan takım olmayı başaran Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk sayısını 25'e çıkarmak ve beşinci yıldızı logosuna eklemek amacında.

Kadro kalitesini yukarı çekmeyi planlayan teknik heyet ve yönetim birçok mevki için temaslarda bulunuyor.

Mauro Icardi sezonu kapattı (AA)Mauro Icardi sezonu kapattı (AA)

ÖNCELİK FORVETTE

Galatasaray'da transfer harekatı forvetle başlayacak. Mauro Icardi'nin yokluğunda Michy Batshuayi'yi sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör Okan Buruk, her ihtimale karşı bir futbolcu almak amacında.

Rotasyonda eksik kalmak istemeyen deneyimli çalıştırıcı, farklı mevkiler konusunda da düşüncelerini paylaşıyor. Fernando Muslera'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı yeni bir file bekçisi alınmak isteniyor.

Alisson Becker (AFP)Alisson Becker (AFP)

ALISSON BECKER BOMBASI!

Galatasaray'da Uruguaylı kalecinin kontratının son aylarına girmesi ve veda olasılığının günden güne artması üzerine Alisson Becker gündeme alındı. Brezilyalı fike bekçisi için Claudio Taraffarel'in devreye girdiği öne sürüldü.

Ancak Aslan bu transferde yalnız değil. Sarı kırmızılı ekibin önünde iki dünya devi daha var. Yapılacak teklifler ve yıldız isme yaklaşım şekilleri transferi etkileyebilir.

Alisson Becker (REUTERS)Alisson Becker (REUTERS)

BARCELONA VE BAYERN DE İSTİYOR

Uzun süredir dünya futbolunda önemli bir yere sahip olan Alisson Becker için İspanyol temsilcisi Barcelona ile Bundesliga'nın köklü takımı Bayern Münih devreye girdi. Tupi'nin haberine göre henüz bu süreç resmiyete taşınmasa da bir ilgi söz konusu.

Brezilyalı kalecinin 2027'de biten kontratı ve Mamardashvili'nin takıma katılacak olasından dolayı İngilz temsilcisinde uzun süreli bir varlığından bahsetmek mümkün değil. Barcelona ise Marc-André ter Stegen'in sakatlanmasının ardından tecrübeli file bekçisine kaleyi emanet etmek amacında.

Canlı yayında şok sözler! Victor Osimhen iyi bir yatırım değilCanlı yayında şok sözler! Victor Osimhen iyi bir yatırım değil
Canlı yayında şok sözler! "Victor Osimhen iyi bir yatırım değil"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı’dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!
Nöbetçi golcü iş başında! Galatasaray Bodrum FK’yı 1-0 yendi
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı! Gözaltı kararı verildi
Galatasaray’a transferde büyük şok! 2 dünya devi devreye girdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu
İntihar mı cinayet mi? Mersin’de kayıp fenomenin cansız bedeni bulundu!
CHP’nin mülakat mağduru olarak tanıttığı isimlerin terör bağlantıları ortaya çıktı
Memura en az 44 bin TL! Ocak zammı için yeni ipucu % 45.20 | Mesleklere göre kim, ne alacak?
Ahmet Özer’in bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun Paris gezisi için usulsüz harcama...
Bakan Fidan’dan Trump yorumu: Suriye’de Trump’ın ne yapacağı konusunda şu an çok fazla emare yok
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16.41 zam! Yeni anket verileri geldi! Aylıklar ne kadar artacak?
Kanarya’nın geleceği Aydınlık! Fenerbahçe Kayserispor’u 6-2 yendi
İsrail ordusunda Gazze ve Lübnan travması! Ruh sağlığı kliniklerine akın: En az 6 asker intihar etti
Donald Trump bakanlarını seçti! Talk Show yıldızından futbolcuya Beyaz Saray’ın yeni yönetimi
SON DAKİKA