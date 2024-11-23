Bodrum FK'yı da yenerek 12 haftalar baz alındığında en fazla puan toplayan takım olmayı başaran Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk sayısını 25'e çıkarmak ve beşinci yıldızı logosuna eklemek amacında.
Kadro kalitesini yukarı çekmeyi planlayan teknik heyet ve yönetim birçok mevki için temaslarda bulunuyor.
Mauro Icardi sezonu kapattı (AA)
ÖNCELİK FORVETTE
Galatasaray'da transfer harekatı forvetle başlayacak. Mauro Icardi'nin yokluğunda Michy Batshuayi'yi sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör Okan Buruk, her ihtimale karşı bir futbolcu almak amacında.
Rotasyonda eksik kalmak istemeyen deneyimli çalıştırıcı, farklı mevkiler konusunda da düşüncelerini paylaşıyor. Fernando Muslera'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı yeni bir file bekçisi alınmak isteniyor.
Alisson Becker (AFP)
ALISSON BECKER BOMBASI!
Galatasaray'da Uruguaylı kalecinin kontratının son aylarına girmesi ve veda olasılığının günden güne artması üzerine Alisson Becker gündeme alındı. Brezilyalı fike bekçisi için Claudio Taraffarel'in devreye girdiği öne sürüldü.
Ancak Aslan bu transferde yalnız değil. Sarı kırmızılı ekibin önünde iki dünya devi daha var. Yapılacak teklifler ve yıldız isme yaklaşım şekilleri transferi etkileyebilir.