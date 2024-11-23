Alisson Becker (REUTERS)

BARCELONA VE BAYERN DE İSTİYOR

Uzun süredir dünya futbolunda önemli bir yere sahip olan Alisson Becker için İspanyol temsilcisi Barcelona ile Bundesliga'nın köklü takımı Bayern Münih devreye girdi. Tupi'nin haberine göre henüz bu süreç resmiyete taşınmasa da bir ilgi söz konusu.

Brezilyalı kalecinin 2027'de biten kontratı ve Mamardashvili'nin takıma katılacak olasından dolayı İngilz temsilcisinde uzun süreli bir varlığından bahsetmek mümkün değil. Barcelona ise Marc-André ter Stegen'in sakatlanmasının ardından tecrübeli file bekçisine kaleyi emanet etmek amacında.