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Jose Mourinho'dan Ruben Amorim'e mesaj! O sözleri açıkladı

Sporting Lizbon'da yakaladığı çıkış sonrasında Manchester United ile anlaşan Ruben Amorim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Moırinho'nun kendisine gönderdiği mesaj ile ilgili açıklamada bulundu. Portekizli çalıştırıcı; "Bana Manchester United'ın harika insanlarla dolu büyük bir kulüp olduğunu söylediği bir mesaj gönderdi. O haklı, hala bu kulüp böyle" dedi.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 18:29 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 18:29
Jose Mourinho’dan Ruben Amorim’e mesaj! O sözleri açıkladı

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Kötü gidişatının ardından bir kez daha teknik direktörlük değişikliğine giden Manchester United, Spoting Lizbon'u başarıdan başarıya koşturan Ruben Amorim'ei görev başına getirdi.

Portekizli çalıştırıcı, Jose Mourinho'nun kendisine mesaj gönderdiğini ifade ederek; "Jose Mourinho bana Manchester United'ın harika insanlarla dolu büyük bir kulüp olduğunu söylediği bir mesaj gönderdi. O haklı, hala bu kulüp böyle." dedi.

Jose Mourinho Ruben Amorim'e mesaj gönderdi (REUTERS)Jose Mourinho Ruben Amorim'e mesaj gönderdi (REUTERS)

"MOURINHO'NUN HERKESİN ÜZERİNDE ETKİSİ VARDIR"

Mourinho ile ilgili açıklamalarına devam eden genç teknik adam, "Jose Mourinho'nun sadece benim değil bütün Portekizli teknik direktörler üzerinde etkisi vardır. Ama ben farklıyım. O Avrupa şampiyonuydu ama ben değilim. Farklı bir dönemde farklı biriyim. Şu an için doğru kişi benim. Yeni bir takım kuruyoruz. Oyuncularıma burada farklı bir şeyler öğretmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Ruben Amorim Manchester United'ı yıllardır beklenen başarıya ulaştırmak istiyor (REUTERS)Ruben Amorim Manchester United'ı yıllardır beklenen başarıya ulaştırmak istiyor (REUTERS)

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Oyuncularına inandığını söyleyen Amorim, "Sizlerin bu oyunculara inanmadığını biliyorum ama ben inanıyorum. Sizler mümkün olmadığını düşünüyorsunuz ama ben başaracağımızı düşünüyorum. Oyunculara inanıyorum, farklı şeylere açıklar, sıkı çalışıyorlar ve bunu da yapmak zorundalar. Beni yanıltana kadar onlara inanacağım." diye konuştu.

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