Konya’ya son dakika şoku! Konyaspor Hatayspor 1-1 MAÇ SONUCU

Konyaspor ile Hatayspor Süper Lig'in 13'üncü haftasında kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip Marko Jevtovic'in 17'inci dakikasında 1-0 öne geçse de 90'da sahneye çıkan Vincent Aboubakar skoru belirleyen golü attı.
Bu sonuçla yeşil beyazlı ekip puanını 15'e yükseltirken bordo beyazlılar ise 7'ye çıkardı.
Konyaspor gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Hatayspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Konyaspor'un golünü Marko Jevtovic attı (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
17'nci dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı korner atışında topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
22'nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Bambgboye'nin şutunu kaleci kornere çeldi.
54'üncü dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Aleksic'in şutunu kaleci uzaklaştırdı.
59'uncu dakikada Aleksic'in uzaktan şutu az farkla auta çıktı.
72'nci dakikada Bamgboye'nin ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa gelişine vuran Aboubakar'ın şutu az farkla auta çıktı.
90'ıncı dakikada Hatayspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu takip eden Aboubakar'ın röveşatasında top ağlarla buluştu:1-1.