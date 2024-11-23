Filip Kostic’in pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu açıkladı

Galatasaray'ın 5 puan arkasından 2. sırada zirve takibini sürdüren Fenerahçe , Kayserispor 'a konuk oldu ve sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır

"PENALTIYLA ALAKASI YOK"

7. dakikada penaltı kazanarak öne geçen Fenerbahçe'de Filip Kostic'in pozisyonu tartışmalara neden oldu. A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, o anı A Spor ekranlarında değerlendirdi.

Çulcu, canlı yayındaki açıklamasında pozisyonlar ilgili olarak; "Gökhan'a bakmak lazım. Rakibe hamlesi yok. Sağ ayak yerde. Kostic, Gökhan'ın ayağına basıp penaltıyı alıyor. Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. En güzel açıdan gören isim ise hakem. VAR'ın burada mutlaka devreye girmesi lazımdı. Hangi müdahaleyi gördü de devreye girdi. Onu bulamıyorum." dedi.