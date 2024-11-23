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Filip Kostic'in pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-2 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerin 7. dakikada kazandığı penaltı sonrasında yaşanan tartışmaların ardından A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, pozisyona açıklık getirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 23:06 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 23:24
Filip Kostic’in pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu açıkladı

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Galatasaray'ın 5 puan arkasından 2. sırada zirve takibini sürdüren Fenerahçe, Kayserispor'a konuk oldu ve sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı lacivertli ekibin gollerini Dusan Tadic, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Sebastian Szymanski kaydetti.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştırGörüntüler Bein Sports'tan alınmıştır

"PENALTIYLA ALAKASI YOK"

7. dakikada penaltı kazanarak öne geçen Fenerbahçe'de Filip Kostic'in pozisyonu tartışmalara neden oldu. A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, o anı A Spor ekranlarında değerlendirdi.

Filip Kostic'in pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu açıkladı

Çulcu, canlı yayındaki açıklamasında pozisyonlar ilgili olarak; "Gökhan'a bakmak lazım. Rakibe hamlesi yok. Sağ ayak yerde. Kostic, Gökhan'ın ayağına basıp penaltıyı alıyor. Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. En güzel açıdan gören isim ise hakem. VAR'ın burada mutlaka devreye girmesi lazımdı. Hangi müdahaleyi gördü de devreye girdi. Onu bulamıyorum." dedi.

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