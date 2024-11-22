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Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe'den 3 imza birden

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya, eksik bölgelerini belirlerken görüşmelerde son aşamalara gelindi. Sarı lacivertlilerde taraftarın çok sevineceği 3 imzanın da yakın olduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 09:21 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 09:38
Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

Kanarya'da bu doğrultuda sol bek, orta saha, 10 numara bölgelerine transfer yapılacak. Ayrıca En Nesyri'nin Al-Nassr'a transferi durumunda bir forvet takviyesi de gelecek.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

ARAPLAR ISRARCI

Fenerbahçe'ye sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer olarak rekor kıran Youssef En Nesyri, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

Son haftalarda form grafiğini yukarı çeken ve milli takımda da gollerine devam eden En Nesyri için, Al Nassr devreye girdi. Yapılan 30 milyon euroluk teklif Fenerbahçe tarafından reddedilirken, Arapların bu miktarı biraz daha yukarı çekmeleri bekleniyor.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

SOL BEKTE İLK HEDEF ARCHIE BROWN

Fenerbahçe'de Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde, sezonu kapattı. Hollanda'da başarılı bir operasyon geçiren genç savunma oyuncusu, tedavisine ülkesinde devam ediyor.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

Oosterwolde'nin yokluğunda bu bölgede Filip Kostic'e görev veren Mourinho, yönetimden transfer istedi. Bu doğrultuda ise ilk hedef olarak Gent forması giyen Archie Brown ismi ön plana çıktı.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

8'E MEDINA BEKLENİYOR

Fenerbahçe, sezon başında transfer etmek için yoğun uğraş harcadığı Medina için ocak ayı transfer dönemini bekliyor. Kanarya'ya gelmek için kulübü Boca Juniors'a rest çeken Arjantinli oyuncu, kulübünün inadını kırmayı başardı.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

Medina'nın ocak ayında 15 milyon dolar bedelle Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

TALISCA'DA İŞLER YOLUNDA

Fenerbahçe'nin ara transferdeki en büyük bombası ise Anderson Talisca olacak. Al Nassr'dan ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız için en ciddi aday Fenerbahçe. Asbaşkan Acun Ilıcalı transferle bizzat ilgilenirken, Talisca'yı Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna ettiği öğrenildi.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

Transferin önündeki tek engelin ise Fenerbahçe'nin Talisca'yı kiralamak istemesi ancak kulübünün bonservisle göndermek istemesi olduğu kaydedildi.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

TARAFTARIN İSTEDİĞİ OLUYOR

Fenerbahçe iç transferde de hareketli günler geçiyor. Kanarya sözleşmesi sona erecek olan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel ile görüşmelerini sürdürüyor.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

Sarı lacivertlilerin Tadic ile 1+1, İrfan Can ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Osayi Samuel konusunda ise futbolcuyla anlaşıldığı ancak kız arkadaşının ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden

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Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden
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