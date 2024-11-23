Okan Buruk'tan zafer yorumu! "Daha iyisini yapabilirdik"

Okan Buruk rekora imza attı (İHA)

Buruk kritik galibiyeti beIN SPORTS'a şu sözlerle değerlendirdi;

"Maçta zorlanmadık ama ikinci golü atmakta zorlandık. Futbol adına hiçbir ortam yok burada. Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce saha sulanmamış. Özellikle hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış. Bu iki takımı da etkiliyor. Bodrumsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. 1 tane pozisyon verdik. Onun haricinde ikinci golü bulma şansımız vardı. Ürettiğimiz pozisyonlar oldu ama ilk yarı az ürettik. Rakibimiz ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Doğru bir karardı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Rakibimizin de bizim de mücadelemiz vardı. Bu şartlarda güzel maç olması zor. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra iyi oynadı. Bazen hem ofansif anlamnda çok gol atma sevdasına katıldık. Devamında oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Lucas'a çok iş düştü. Özellikle rakibin sol kanadında oyuncu geri dönmeyince pozisyon verdik. Soyunma odasına gidip çok üzgün oturuyor olabilirdik. Bunu iyi etüt etmem gerekiyor. Bireysel başarıların pek bir önemi yok, takımın kazanması her şeyin üzerinde. Kazanarak yola devam ediyoruz. Olumlu olumsuz şeyler var. Bu zor ortamda kazanarak çıkmak çok önemli. Burası zor bir deplasman. Şimdi rüzgarlı bir hava var. Bodrumspor'a ve bizi misafir eden herkese teşekkür ederiz. Roland Sallai'yi kanat bek olarak başlattık. Roland'ı kullanmamızın nedeni Yunus çok maç oynadı ve yoruldu o yüzden önde başlattık. Sallai'nin Avrupa Ligi'nde olmaması nedeniyle kanat bek oynattık. İkinci yarıya rakibimizin 10 kişi kalmasıyla Batshuayi'yi oyuna aldık. Daha iyisini yapabilirdik. İkinci golü çok erken bulabilirdik. Batshuayi de diğer oyuncular da oyuna olumlu şekilde etki etti. Sol bek mevkisinde Ismail Jakobs'un sakatlanması bizi farklı arayışlara sokuyor. Bütün oyuncularımızı kullanacağız. Hedefimiz Avrupa'ya Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek."