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Nöbetçi golcü iş başında! Galatasaray Bodrum FK'yı 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Bodrum FK'ya kouk olan Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Aslan'a 3 puanı getiren isim Michy Batshuayi oldu. İşte Bodrum FK - Galatasaray maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 17:50 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 21:20
Nöbetçi golcü iş başında! Galatasaray Bodrum FK’yı 1-0 yendi

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Bodrum FK'yı 1-0 yenerek haftayı kayıpsız kapattı. İşte Bodrum FK - Galatasaray maçında yaşananlar...

Victor Osimhen Bodrum FK karşısında sessiz kaldı (AA)Victor Osimhen Bodrum FK karşısında sessiz kaldı (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen top Gökhan Akkan'dan sekti. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazından Osimhen'in röveşatasında meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

21. dakikada sol taraftan gelişen Bodrum FK atağında Fredy, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Fredy'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada sol tarafta aldığı topla Metehan'dan sıyrılıp ceza sahasına kadar giren Ege'nin sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

45. dakikada orta alanda yaşanan mücadelede Ege Bilsel, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Metehan Baltacı (AA)Metehan Baltacı (AA)

METEHAN STOPERDE

Galatasaray'da sarı kart cezasından dolayı kadroda olmayan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in yerine genç futbolcu Metehan Baltacı 11'de yer aldı. Baltacı, bu sezon daha önce de Adana Demirspor ile oynanan müsabakada 11'de görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşmalarında da sonradan oyuna dahil oldu.

Roland Sallai (AA)Roland Sallai (AA)

ICARDI SONRASI SALLAI

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıkla herkesi şoke eden ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ardından ilk 11'e Roland Sallai monte edildi. Macar futbolcu hem sağ ve sol kanatta hem de hücum hattının en ucunda katkı sağlamaya çalıştı.

Ancak gol perdesini açan isim Michy Batshuayi oldu. Belçikalı futbolcu, sarı kırmızılı forma ile 6'ıncı kez fileleri havalandırdı. Deneyimli forvet geçen hafta da takımına 3 puanı getiren gollerden birine adını yazdırmıştı.

Abdülkerim Bardakcı (AA)Abdülkerim Bardakcı (AA)

HOLLANDA SONRASI EYÜP

Galatasaray, Bodrum FK maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Sarı kırmızılılar, Hollanda'da AZ Alkmaar'a konuk olacak. Ardından Süper Lig'in 14'üncü haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Ege temsilcisi ise Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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