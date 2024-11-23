Nöbetçi golcü iş başında! Galatasaray Bodrum FK’yı 1-0 yendi

Roland Sallai (AA)

ICARDI SONRASI SALLAI

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıkla herkesi şoke eden ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ardından ilk 11'e Roland Sallai monte edildi. Macar futbolcu hem sağ ve sol kanatta hem de hücum hattının en ucunda katkı sağlamaya çalıştı.

Ancak gol perdesini açan isim Michy Batshuayi oldu. Belçikalı futbolcu, sarı kırmızılı forma ile 6'ıncı kez fileleri havalandırdı. Deneyimli forvet geçen hafta da takımına 3 puanı getiren gollerden birine adını yazdırmıştı.