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Heung-min Son'dan Filistinli futbolculara övgü

Tottenham'ın dünyaca ünlü Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son, ülkesinin milli takımının Filistin ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Filistin takımını alkışlamak istiyorum. Zor durumlarda bile bu kadar sıkı çalışmalarından ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 14:21 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 14:21
Heung-min Son’dan Filistinli futbolculara övgü

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Güney Kore Milli Takımı Kaptanı Heung-min Son , Filistin ile 1-1 berabere kaldıkları 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı Filistinli futbolculara övgüde bulundu.

Ürdün'ün başkenti Amman ile aynı adı taşıyan statta oynanan Asya Elemeleri 3. Tur B Grubu 6. hafta karşılaşmasının ardından açıklamada bulunan Son, "Maç kolay değildi. Filistin takımını alkışlamak istiyorum. Zor durumlarda bile bu kadar sıkı çalışmalarından ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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