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Alperen Şengün'den sezon rekoru!

Milli yıldızımız Alperen Şengün Houston Rockets formasıyla şov yapmaya devam ediyor. Şengün, Indiana Pacers'a karşı 130-113 skorla alınan galibiyette 31 sayı kaydererek sezon rekoruna ulaştı.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 14:03 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 14:03
Alperen Şengün’den sezon rekoru!

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Houston Rockets'ın yıldız ismi olan milli oyuncumuz Alperen Şengün, Indiana Pacers'a karşı 130-113 skorla alınan galibiyette 31 sayı kaydererek sezon rekoruna ulaştı.

Takımına skor anlamında da liderlik etmiş olan Alperen, ayrıca 12 ribaund alarak double-double yaparken, 2 de asist yaptı.

Rockets, üçüncü çeyrekte yakaladığı büyük seri sonrası dördüncü çeyreğe 21 sayı skor üstünlüğüyle girerek, son yedi maçtaki altıncı galibiyetine ulaşmanın yolunu açmış oldu.

Jabari Smith Jr. 23 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, Fred VanVleet ise 18 sayı ve 6 asist kaydetti.

Quenton Jackson, son beş maçının dördünde mağlup gelmiş olan Pacers adına 10/12 şut isabetiyle oynayarak 24 sayıya ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı. Pascal Siakam devre arasına dek 19 sayı bulmuş olsa da, maçın kalan süresinde yalnızca 2 sayı daha ekleyebildi.

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