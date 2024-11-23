Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

HAZIRLIK MAÇI SEVİNDİRDİ



Milli arada Portekizli teknik adamı sevindiren bir diğer olay da Zenit ile oynanan hazırlık maçında Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek'in başarılı performansı oldu.

FORVETTE EN-NESYRI Fenerbahçe bugün deplasmada Kayseri spor ike karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'daki maç öncesi Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.



Dünyaca ünlü teknik adamın forvette yine En-Nesyri'yi oynatması bekleniyor. Maximin ve İrfan'ın sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle sağda Tadic, solda Kostic ve 10 numarada Szymanski'nin tercih edilmesi, Mert Müldür'ün sol bekte görev yapması muhtemel.

En büyük belirsizlik ise orta sahada yaşanacak. Amrabat'ın yanında oynamak için Fred, İsmail ve Mert Hakan arasında rekabet yaşanacak.

STOPERDE FORMA SAMET'İN Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada bu sezon ilk kez forma şansı bulan Samet Akaydin, gösterdiği iyi performansın yanı sıra gol katkısı da sundu.