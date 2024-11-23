Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

Fenerbahçe, sezon başından beri yaşanan sakatlıklardan en fazla çeken takımlar arasında yer alıyor.
Ligde son olarak Sivasspor karşısına çıkıp 4-0 kazanan Kanarya, milli araya tam 6 sakatıyla girmişti.
Fenerbahçe, sezon başından beri yaşanan sakatlıklardan en fazla çeken takımlar arasında yer alıyor.
Ligde son olarak Sivasspor karşısına çıkıp 4-0 kazanan Kanarya, milli araya tam 6 sakatıyla girmişti.
SAKATLARDAN İYİ HABER
11 günlük süreçte sakatlar bir bir takıma katılmaya başladı. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Alexander Djiku'nun ardından Allan Saint-Maximin de takımla çalışmalara başladı.
Kaysersipor maçıyla birlikte yoğun ve zorlu bir fikstüre girecek olan Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho, eksiklerin azalmasıyla rahat bir nefes aldı.
HAZIRLIK MAÇI SEVİNDİRDİ
Milli arada Portekizli teknik adamı sevindiren bir diğer olay da Zenit ile oynanan hazırlık maçında Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek'in başarılı performansı oldu.
FORVETTE EN-NESYRI
Fenerbahçe bugün deplasmada Kayseri spor ike karşı karşıya gelecek.
Saat 16.00'daki maç öncesi Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
Dünyaca ünlü teknik adamın forvette yine En-Nesyri'yi oynatması bekleniyor. Maximin ve İrfan'ın sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle sağda Tadic, solda Kostic ve 10 numarada Szymanski'nin tercih edilmesi, Mert Müldür'ün sol bekte görev yapması muhtemel.
En büyük belirsizlik ise orta sahada yaşanacak. Amrabat'ın yanında oynamak için Fred, İsmail ve Mert Hakan arasında rekabet yaşanacak.
STOPERDE FORMA SAMET'İN
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada bu sezon ilk kez forma şansı bulan Samet Akaydin, gösterdiği iyi performansın yanı sıra gol katkısı da sundu.
Mourinho, Kayserispor karşısında stoperde Samet ve Becao ikilisine şans verecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Kostic, En- Nesyri.