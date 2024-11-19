Uluslar B Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ancak Galler ile iki maçta da berabere kalarak 11 puan toplayan A Milli Futbol Takımımız, Karadağ mücadelesi ile hem seneyi hem de organizasyonu tamamlıyor. Kazanarak diğer müsabakanın sonucuna bakmadan A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Vincenzo Montella ve ekibini milyonlar destekliyor. Karadağ - Türkiye maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Karadağ - Türkiye maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ
KARADAĞ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.
TÜRKİYE: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.
Kenan Yıldız cezasını tamamlayıp formasına kavuştu (EPA)
MONTELLA'DAN DEĞİŞİKLİKLER
A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile oynadığı mücadelede teknik direktör Vincenzo Montella bazı değişikliklere gitti. Cezalı Abdülkerim'in yerine Emirhan Topçu forma giyerken Okay Yokuşlu ise Hakan Çalhanoğlu'nun kart cezası sonrası ilk 11'e alındı. Ayrıca cezasını tamamlayan Kenan Yıldız yeniden sahadaki yerini alırken sağda Barış Alper Yılmaz yedek soyundu. Galler karşısındaki futboluyla beğeni kazanan Yunus Akgün görev yaptı.