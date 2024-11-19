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Türkiye'nin Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu!

Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz çeyrek final sonrasında başladığımız Uluslar B Ligi macerasında artık sona geldik. Şu ana kadar 11 puan toplayan Bizim Çocuklar, son maçını da kazanarak adını A Ligi'ne yazdırıp seneyi iyi bitirmek amacında. Seneyi de moralli bitirmeyi hedefleyen Vincenzo Montella ve öğrencilerini ekran başında milyonlar destekliyor. Millilerimizin ilk 11'i de belli oldu. Karadağ - Türkiye maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 21:30 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 21:56
Türkiye’nin Karadağ maçı ilk 11’i belli oldu!

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Uluslar B Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ancak Galler ile iki maçta da berabere kalarak 11 puan toplayan A Milli Futbol Takımımız, Karadağ mücadelesi ile hem seneyi hem de organizasyonu tamamlıyor. Kazanarak diğer müsabakanın sonucuna bakmadan A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Vincenzo Montella ve ekibini milyonlar destekliyor. Karadağ - Türkiye maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Karadağ - Türkiye maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizKaradağ - Türkiye maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

KARADAĞ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.

TÜRKİYE: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

Kenan Yıldız cezasını tamamlayıp formasına kavuştu (EPA)Kenan Yıldız cezasını tamamlayıp formasına kavuştu (EPA)

MONTELLA'DAN DEĞİŞİKLİKLER

A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile oynadığı mücadelede teknik direktör Vincenzo Montella bazı değişikliklere gitti. Cezalı Abdülkerim'in yerine Emirhan Topçu forma giyerken Okay Yokuşlu ise Hakan Çalhanoğlu'nun kart cezası sonrası ilk 11'e alındı. Ayrıca cezasını tamamlayan Kenan Yıldız yeniden sahadaki yerini alırken sağda Barış Alper Yılmaz yedek soyundu. Galler karşısındaki futboluyla beğeni kazanan Yunus Akgün görev yaptı.

Emirhan Topçu ilk kez 11'de fomra giydi (AA)Emirhan Topçu ilk kez 11'de fomra giydi (AA)

EMİRHAN TOPÇU'DAN İLK

Galler ile karşılaştığımız maçta oyuna son 1 dakika kala giren Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcusu Emirhan Topçu, Karadağ karşısında ilk 11'de yerini aldı.

Milli formayı 11 oyuncusu olarak ilk defa terleten Emirhan, takımının başarısı için mücadele verdi.

Urs Schnyder (İHA)Urs Schnyder (İHA)

SCHNYDER YÖNERİYOR

Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalıyor. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Sven Wolfensberger.

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