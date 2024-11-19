Uluslar B Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ancak Galler ile iki maçta da berabere kalarak 11 puan toplayan A Milli Futbol Takımımız, Karadağ mücadelesi ile hem seneyi hem de organizasyonu tamamlıyor. Kazanarak diğer müsabakanın sonucuna bakmadan A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Vincenzo Montella ve ekibini milyonlar destekliyor. Karadağ - Türkiye maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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