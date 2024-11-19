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Türkiye nasıl A Ligi'ne yükselir? İşte tüm ihtimaller

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin 5'inci haftasında Galler ile karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nden A Ligi'ne yükselme ihtimali son maça taşındı. Peki Türkiye nasıl A Ligi'ne yükselir? İşte tüm ihtimaller...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 08:59 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 08:59
Türkiye nasıl A Ligi’ne yükselir? İşte tüm ihtimaller

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A Milli Futbol Takımı, Galler maçı sonrası puanını 11'e yükseltti. Galler ise puanını 9'a yükseltti. Grubun diğer maçında İzlanda da Karadağ'ı 2-0'lık skorla geçti ve puanını 7'ye yükseltti.

A Milli Futbol Takımı'nın grubunda son maçlar öncesi puan durumu şu şekilde:

Türkiye - 11 puan, +5 averaj
Galler - 9 puan, +2 averaj
İzlanda - 7 puan, 0 averaj
Karadağ - 0 puan, -7 averaj

Türkiye - Galler maçında penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu, teselli edildi. (AA)Türkiye - Galler maçında penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu, teselli edildi. (AA)

SON HAFTA MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin son haftasında Karadağ'a konuk olacak. Galler ise İzlanda'yı konuk edecek.

İŞTE TÜM İHTİMALLER

A Milli Futbol Takımı, grupta hiçbir iddiası kalmayan Karadağ'ı son maçta mağlup etmesi durumunda doğrudan A Ligi'ne yükselecek. Ay-yıldızlılar, Karadağ ile berabere kalması durumunda gözler Galler'e çevrilecek. Galler'in İzlanda karşısında bir galibiyet alması durumunda genel averaj grup liderini belirleyecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a mağlup olması ve Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesi halinde Bizim Çocuklar, grup liderliğini kaybedecek.

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