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Mike Tyson bu yüzden yenilmiş! Büyük itiraf geldi!

NFL Hall of Fame üyesi Michael Irvin, Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki dövüşün aslında bir kurmaca olduğunu savundu. Irvin, dövüşün tamamen sahte olduğunu ve sözleşmede Tyson'ın en güçlü hareketlerini yapmasını engelleyen bir madde olduğunu ileri sürdü. İşte konuya ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:51 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:51
Mike Tyson bu yüzden yenilmiş! Büyük itiraf geldi!

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NFL Hall of Fame üyesi Michael Irvin, Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki dövüşün kurmaca olduğunu iddia etti. Irvin, dövüş sözleşmesindeki kısıtlamaların Tyson'ı saf dışı bıraktığını paylaştı. Açıklamanın ardından sosyal medyada " Meğer Mike Tyson bu yüzden yenilmiş!" yorumları dikkat çekti. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TYSON APARKAT KULLANMADI

Tyson'ın ünlü aparkatını kullanmasının yasaklandığını belirten Irvin, bu durumu "dövüşün gerçek bir mücadeleye dönüşmemesi" şeklinde yorumladı. Ona göre, Tyson'ın en güçlü yumruklarından biri olan aparkatın kullanılmaması dövüşün sadece bir şovdan ibaret olduğunu ortaya koyuyordu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SONSUZ GÜÇ KULLANMAK YASAK

Irvin, yapılan dövüş sözleşmesinin her iki dövüşçüye de birbirlerine sonsuz güçle vurmayı yasakladığını paylaştı.Tyson'ın Jake Paul ile gerçek bir mücadele kaydetmesine engel olan bu hükmün dövüşün sonucunu etkileyen önemli bir faktör olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu açıklamalar, dövüşün aslında planlanmış bir şov olduğu iddialarını güçlendirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GERÇEK BİR REKABET Mİ?

Dövüş sonrası Jake Paul, Tyson'a zarar vermek istemediği için tam gücünü kullanmadığını açıkladı. Ancak istatistiklere bakıldığında, Paul'ün 278 yumruktan 78'ini isabet ettirirken, Tyson sadece 97 yumruktan 18'ini başarıyla indirdi. Bu da dövüşün gerçek bir rekabetten ziyade planlı bir gösteri olduğunu düşündüren önemli bir detay olarak kaydedildi.

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