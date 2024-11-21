Mike Tyson bu yüzden yenilmiş! Büyük itiraf geldi!

Tyson 'ın ünlü aparkatını kullanmasının yasaklandığını belirten Irvin, bu durumu "dövüşün gerçek bir mücadeleye dönüşmemesi" şeklinde yorumladı. Ona göre, Tyson'ın en güçlü yumruklarından biri olan aparkatın kullanılmaması dövüşün sadece bir şovdan ibaret olduğunu ortaya koyuyordu.

(Takvim Foto Arşiv)

SONSUZ GÜÇ KULLANMAK YASAK

Irvin, yapılan dövüş sözleşmesinin her iki dövüşçüye de birbirlerine sonsuz güçle vurmayı yasakladığını paylaştı.Tyson'ın Jake Paul ile gerçek bir mücadele kaydetmesine engel olan bu hükmün dövüşün sonucunu etkileyen önemli bir faktör olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu açıklamalar, dövüşün aslında planlanmış bir şov olduğu iddialarını güçlendirdi.