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Türkiye'nin Uluslar Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi tarihi belli oldu

Galler karşısında elde ettiği beraberliğin ardından Karadağ'a 3-1 yenilerek Uluslar B Ligi'ni 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, A Ligi'ne yükselebilmek adına play-off oynayacak. Peki, Türkiye'nin Uluslar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri kim? İşte kura çekimi ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 00:58 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 01:05
Türkiye’nin Uluslar Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi tarihi belli oldu

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UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları sona erdi. A Milli Takımımız, son maçında Karadağ'a karşı aldığı mağlubiyetin ardından grubu ikinci sırada tamamladı. Rakibi Galler ise İzlanda karşısında galibiyet elde ederek 12 puanla A Ligi'ne yükseldi. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, Uluslar B Ligi'ni ikinci sırada bitirerek A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Peki, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi kim olacak? İşte kura çekimi tarihi ve play-off maçlarına dair merak edilen detaylar...

Türkiye Uluslar B Ligi'ni 2.sırada tamamladı (REUTERS)Türkiye Uluslar B Ligi'ni 2.sırada tamamladı (REUTERS)

PLAY-OFF SİSTEMİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA Uluslar Ligi formatına göre, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlarla eşleşiyor. Türkiye, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ikinci sırayı alarak play-off aşamasına kaldı.

A Ligi'nde üçüncü sırada yer alan takımlar şu şekilde:

  • İskoçya
  • Belçika
  • Macaristan
  • Sırbistan

A Milli Takım, bu dört takımdan biriyle eşleşerek A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

Türkiye son maçında Karadağ'a 3-1 yenildi (İHA)Türkiye son maçında Karadağ'a 3-1 yenildi (İHA)

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Play-off turu için kura çekimi 22 Kasım 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu önemli kura çekimi sonrasında Türkiye'nin rakibi netlik kazanacak.

Kenan Yıldızın tek golü Türkiye'ye yetmedi (REUTERS)Kenan Yıldızın tek golü Türkiye'ye yetmedi (REUTERS)

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off karşılaşmaları iki ayak üzerinden oynanacak ve kazanan takım UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeye hak kazanacak. Play-off tarihleri şu şekilde:

  • İlk Maç: 20 Mart 2025
  • Rövanş Maçı: 23 Mart 2025

FİNAL HAZİRAN AYINDA

Uluslar Ligi'nin A Ligi çeyrek final mücadeleleri ve küme düşme/terfi maçları 20-25 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Şampiyonu belirleyecek final turnuvası ise Haziran 2025'te düzenlenecek. Final turnuvası yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak.

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