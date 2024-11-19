Türkiye’nin Uluslar Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi tarihi belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları sona erdi. A Milli Takımımız, son maçında Karadağ'a karşı aldığı mağlubiyetin ardından grubu ikinci sırada tamamladı. Rakibi Galler ise İzlanda karşısında galibiyet elde ederek 12 puanla A Ligi'ne yükseldi. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, Uluslar B Ligi'ni ikinci sırada bitirerek A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Peki, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi kim olacak? İşte kura çekimi tarihi ve play-off maçlarına dair merak edilen detaylar...
Türkiye Uluslar B Ligi'ni 2.sırada tamamladı (REUTERS)
PLAY-OFF SİSTEMİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?
UEFA Uluslar Ligi formatına göre, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlarla eşleşiyor. Türkiye, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ikinci sırayı alarak play-off aşamasına kaldı.
A Ligi'nde üçüncü sırada yer alan takımlar şu şekilde:
- İskoçya
- Belçika
- Macaristan
- Sırbistan
A Milli Takım, bu dört takımdan biriyle eşleşerek A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.
Türkiye son maçında Karadağ'a 3-1 yenildi (İHA)
PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Play-off turu için kura çekimi 22 Kasım 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu önemli kura çekimi sonrasında Türkiye'nin rakibi netlik kazanacak.