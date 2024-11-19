Türkiye’nin Uluslar Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi tarihi belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları sona erdi. A Milli Takımımız, son maçında Karadağ'a karşı aldığı mağlubiyetin ardından grubu ikinci sırada tamamladı. Rakibi Galler ise İzlanda karşısında galibiyet elde ederek 12 puanla A Ligi'ne yükseldi. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, Uluslar B Ligi'ni ikinci sırada bitirerek A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Peki, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi kim olacak? İşte kura çekimi tarihi ve play-off maçlarına dair merak edilen detaylar...