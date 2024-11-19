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Karadağ - Türkiye maçının hakemi Urs Schnyder kimdir? Yönettiği maçlar

A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile UEFA Ululsar B Ligi'nde karşılaşacağı mücadeleyi Urs Schnyder yönetecek. İsviçreli hakem hakkındaki bilgiler ve bu sezonki istatistikleri de merak konusu. Peki, Karadağ - Türkiye maçının hakemi Urs Schnyder kimdir, kaç yaşında, nereli ve bu sezon hangi karşılaşmaları yönetti? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 17:08 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 17:17
Karadağ - Türkiye maçının hakemi Urs Schnyder kimdir? Yönettiği maçlar

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Oynadığı 5 karşılaşmada 11 puan toplayarak Uluslar B Ligi'nde iddiasını son maça taşımayı başaran A Milli Futbol Takımımız, Niksiç'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Ay yıldızlılar elde edeceği galibiyetle birlikte diğer maçın sonucuna bakmadan adını A ligine yazdırmayı hedefliyor. Aksi bir sonuçta ise gözler Galler - İzlanda mücadelesinden çıkacak skorda olacak.

Urs Schnyder (Spot.ch)Urs Schnyder (Spot.ch)

URS SCHNYDER YÖNETECEK

Türkiye'nin tarihindeki 637'inci, Vincenzo Montella ile 19'uncu maçına çıkacağı Karadağ karşısındaki zorlu sınavında Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder mücadelede vereceği kararlarla Bizim Çocuklar'ın kariyerini belirleyecek.

Urs Schnyder Karadağ - Türkiye maçında düdük çalacak (20 Minuten)Urs Schnyder Karadağ - Türkiye maçında düdük çalacak (20 Minuten)

URS SCHNYDER KİMDİR?

Karadağ - Türkiye maçının hakemi Urs Schnyder, 17 Nisan 1986 tarihinde İsviçre'de doğmuştur. 38 yaşındadır. Profesyonel futbol hakemidir. Kariyerine ilk adımı 2015 yılında atmıştır ve İsviçre Süper Ligi'nde maç yönetmiştir. 2018 yılında ise FIFA kokartı almaya hak kazanarak uluslar arası müsabakalarda düdük çalmaya başlamıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi B ve İsviçre Süper Ligi gibi çeşitli organizasyonlarda orta hakemlik yapmıştır. Ayrıca Katar ve Suudi Arabsitan'da da yine görev almıştır.

Urs Schnyder 2018'de FIFA kokartı aldı (20 Minuten)Urs Schnyder 2018'de FIFA kokartı aldı (20 Minuten)

URS SCHNYDER'İN 2015-2024 SEZONLARINDA YÖNETTİĞİ RESMİ KARŞILAŞMALAR

Organizasyon Maç Sayısı
İsviçre Süper Ligi 152
İsviçre Challenge Ligi 86
İsviçre Kupası 20
UEFA Avrupa Ligi 2
UEFA Avrupa Ligi Elemeleri 3
UEFA Konferans Ligi 5
UEFA Konferans Ligi Elemeleri 9
UEFA Şampiyonlar Ligi 1
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 3
UEFA Uluslar Ligi B 1
Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2
21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6
19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2
17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6

Urs Schnyder'in kararları Karadağ-Türkiye maçının kaderini belirleyecek (20 Minuten)Urs Schnyder'in kararları Karadağ-Türkiye maçının kaderini belirleyecek (20 Minuten)

URS SCHNYDER'İN 2024-2025 SEZONUNDA YÖNETTİĞİ RESMİ KARŞILAŞMALAR

İsviçreli hakem Urs Schnyder, 2024-2025 sezonunda şu ana kadar 14 maç yönetmiştir. Aşağıdaki tabloda tüm veriler yer almaktadır.

Tarih Organizasyon Ev Sahibi Takım Konuk Takım Sonuç Sarı Kart Kırmızı Kart
20.07.2024 İsviçre Süper Ligi FC Lugano Grasshoppers 2:1 5 0
28.07.2024 İsviçre Süper Ligi FC St. Gallen BSC Young Boys 4:0 1 0
10.08.2024 İsviçre Süper Ligi Yverdon Sport BSC Young Boys 2:2 3 1
6.08.2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri Qarabağ FK Ludogorets 1:2 5 1
29.08.2024 UEFA Konferans Ligi Elemeleri NK Olimpija HNK Rijeka 5:0 5 0
7.09.2024 UEFA Uluslar Ligi B Yunanistan Finlandiya 3:0 5 0
28.09.2024 İsviçre Süper Ligi BSC Young Boys Grasshoppers 0:1 4 0
2.10.2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Girona Feyenoord 2:3 9 0
18.10.2024 İsviçre Challenge Ligi FC Schaffhausen FC Aarau 0:3 1 0
24.10.2024 UEFA Avrupa Ligi PAOK Salonika Viktoria Plzen 2:2 5 1
27.10.2024 İsviçre Süper Ligi FC Zürich Servette FC 1:3 6 0
2.11.2024 İsviçre Süper Ligi FC Zürich BSC Young Boys 0:0 4 1
8.11.2024 Suudi Pro Ligi Al-Hilal Al-Ettifaq 3:1 5 1
16.08.2024 İsviçre Kupası SC Kriens AC Bellinzona 1:2 5 1

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