Karadağ - Türkiye maçının hakemi Urs Schnyder kimdir? Yönettiği maçlar

Ay yıldızlılar elde edeceği galibiyetle birlikte diğer maçın sonucuna bakmadan adını A ligine yazdırmayı hedefliyor. Aksi bir sonuçta ise gözler Galler - İzlanda mücadelesinden çıkacak skorda olacak.

Urs Schnyder Karadağ - Türkiye maçında düdük çalacak (20 Minuten)

URS SCHNYDER KİMDİR?

Karadağ - Türkiye maçının hakemi Urs Schnyder, 17 Nisan 1986 tarihinde İsviçre'de doğmuştur. 38 yaşındadır. Profesyonel futbol hakemidir. Kariyerine ilk adımı 2015 yılında atmıştır ve İsviçre Süper Ligi'nde maç yönetmiştir. 2018 yılında ise FIFA kokartı almaya hak kazanarak uluslar arası müsabakalarda düdük çalmaya başlamıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi B ve İsviçre Süper Ligi gibi çeşitli organizasyonlarda orta hakemlik yapmıştır. Ayrıca Katar ve Suudi Arabsitan'da da yine görev almıştır.