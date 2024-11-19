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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için yabancı VAR formülü!

TFF'ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, 7 Aralık'ta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiye yabancı VAR hakemi getirmek için görüşmelere başlandı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek VAR'a yabancı hakem istediklerini açıklamıştı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:33 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:33
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için yabancı VAR formülü!

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TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR getirmek için çalışma başlattığı belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek VAR'a yabancı hakem istediklerini açıklamıştı. Hacıosmanoğlu da, "Biz Türk hakemlerine güveniyoruz ama kulüplerin böyle bir talebi var" karşılığını vermişti.

İbrahim Hacıosmanoğlu. (AA)İbrahim Hacıosmanoğlu. (AA)

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

TFF'ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre TFF, 7 Aralık'ta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiye yabancı VAR hakemi getirmek için görüşmelere başladı.

Kısa vadede derbide uygulanacak yabancı VAR sistemi, ikinci yarıda tüm müsabakaları kapsayacak şekilde genişleyebilir.

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