Dusan Tadic'in sözleşmesi sona eriyor. (AA)



"EN DOĞRU TERCİH BEŞİKTAŞ"



Dusko Tosic ayrıca kendisi için Ajax'ın da bir hamlesi olmadığını anlattı. Beşiktaş'tan görüştüğü yöneticilerin ise kendisi için heyecanlı olduğunun altını çizdi. Fotomaç'ın haberine göre Türkiye'de kalma durumu olursa kendisi için en doğru takımın Beşiktaş olacağını iddia etti.