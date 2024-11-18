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Beşiktaş'tan Fenerbahçeli yıldıza kanca! İrfan Can Kahveci derken...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlıların Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci için girişimlere başladığı belirtilmişti. Kartal'ın bir başka sarı lacivertli yıldıza daha kanca attığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 10:29 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 10:29
Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca! İrfan Can Kahveci derken...

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Fenerbahçe'nın Dusan Tadic'le henüz sözleşme yapmaması, masaya oturmaması çeşitli yorumlara sebep oldu. Yıldız oyuncunun menajerlik şirketi diğer tekliflere yöneldi.

Bilindiği üzere Tadic transferi için daha önce Beşiktaş atak yapmış fakat başarılı olamamıştı. Siyah-beyazlı yönetimin ilgili ve de yetkili kişilerle şimdiden fikir alışverişi yaptığı gelen haberler arasında yer alıyor.

En Nesyri, Dusan Tadic ve Sofyan Amrabat. (AA)En Nesyri, Dusan Tadic ve Sofyan Amrabat. (AA)
FENERBAHÇE HENÜZ HAMLE YAPMADI

Fenerbahçe, Dusan Tadic için beklenen hamleyi yapmadı. Sırp oyuncunun menajerlik şirketi Ajax başta olmak üzere yurt dışında bazı ülkelerden takımlarla görüşmeler başladı. Menajerlik şirketinin Türkiye temsilcisi ise Dusko Tosic.

Dusan Tadic. (AA)Dusan Tadic. (AA)
TOSIC DEVREDE

Beşiktaş'ta da oynayan ve Tadic'i Fenerbahçe'den önce siyah-beyazlı takıma götürmek isteyen Sırp menajer yeniden devrede. Tosic, F.Bahçe'nin kendisine teklif getirmediğini Mourinho'nun gelecek sezon planlarında Tadic'e yer olmadığını dile getirdi.

Dusan Tadic'in sözleşmesi sona eriyor. (AA)Dusan Tadic'in sözleşmesi sona eriyor. (AA)

"EN DOĞRU TERCİH BEŞİKTAŞ"

Dusko Tosic ayrıca kendisi için Ajax'ın da bir hamlesi olmadığını anlattı. Beşiktaş'tan görüştüğü yöneticilerin ise kendisi için heyecanlı olduğunun altını çizdi. Fotomaç'ın haberine göre Türkiye'de kalma durumu olursa kendisi için en doğru takımın Beşiktaş olacağını iddia etti.

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