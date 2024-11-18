Bilindiği üzere Tadic transferi için daha önce Beşiktaş atak yapmış fakat başarılı olamamıştı. Siyah-beyazlı yönetimin ilgili ve de yetkili kişilerle şimdiden fikir alışverişi yaptığı gelen haberler arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE HENÜZ HAMLE YAPMADI
Fenerbahçe, Dusan Tadic için beklenen hamleyi yapmadı. Sırp oyuncunun menajerlik şirketi Ajax başta olmak üzere yurt dışında bazı ülkelerden takımlarla görüşmeler başladı. Menajerlik şirketinin Türkiye temsilcisi ise Dusko Tosic.
TOSIC DEVREDE
Beşiktaş'ta da oynayan ve Tadic'i Fenerbahçe'den önce siyah-beyazlı takıma götürmek isteyen Sırp menajer yeniden devrede. Tosic, F.Bahçe'nin kendisine teklif getirmediğini Mourinho'nun gelecek sezon planlarında Tadic'e yer olmadığını dile getirdi.
"EN DOĞRU TERCİH BEŞİKTAŞ"
Dusko Tosic ayrıca kendisi için Ajax'ın da bir hamlesi olmadığını anlattı. Beşiktaş'tan görüştüğü yöneticilerin ise kendisi için heyecanlı olduğunun altını çizdi. Fotomaç'ın haberine göre Türkiye'de kalma durumu olursa kendisi için en doğru takımın Beşiktaş olacağını iddia etti.