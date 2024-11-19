Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Talisca'yı kadrosuna katmak isterken karşı taraftan sürpriz bir teklif gelmişti. Suudi ekibi, Youssef En-Nesyri'yi transfer etme talebiyle masaya oturdu.
Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Talisca'yı kadrosuna katmak isterken karşı taraftan sürpriz bir teklif gelmişti. Suudi ekibi, Youssef En-Nesyri'yi transfer etme talebiyle masaya oturdu.
Yaşanan bu gelişme sonrası, Sarı-Lacivertliler'in yol haritasında değişim yaşandı. Yönetim, Al-Nassr'ın sportif direktörü Adrian Esparraga ile yapılan görüşmede, Mourinho'nun da onayıyla Faslı forveti satabileceğini iletti.
Fenerbahçe, temmuz ayında 27 yaşındaki oyuncu için Sevilla'ya 19.5 milyon Euro ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atmıştı.
30 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR
Yönetim, Al-Nassr'dan 35 milyon Euro talep etti. Bu rakam üzerinden pazarlıklar başladı. Suudi ekibinin 30 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği öne sürüldü.
Sunulacak ödeme takvimine göre Fenerbahçe'nin bu ücreti de kabul edebileceği belirtildi.
Öte yandan Fas basını, En-Nesyri'nin bu transfere sıcak baktığını, hatta Al-Nassr ile prensip anlaşmasına vardığını öne sürdü.
Milli takım kampında bulunan 27 yaşındaki forvetin, kulüplerin el sıkışmasını beklediği iddia edildi. En-Nesyri bu sezon 17 resmi maçta 793 dakika süre aldı, 4 gol atıp, 2 asist yaptı.
TALISCA İÇİN İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ
Sarı-Lacivertliler, Adrian Esparraga'ya Brezilyalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istediklerini bildirdi. Yönetim, kalan maaşın yarısını ödemeyi teklif etti. Ancak Al-Nassr'ın sportif direktörü, bunu kabul edemeyeceklerini bildirdi.
Fenerbahçe, sol bek ve orta saha transferi de planladığı için bütçe konusunda ince hesaplar yapıyor. Al-Nassr'a yeni bir teklif sunulacak. Talisca'nın senelik maaşı 6.5 milyon Euro. Ancak sözleşmeye imza atarken imza parasının yıllara bölünmesini kabul etmişti. Bu nedenle rakamın 9 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi.
30 yaşındaki futbolcunun yarım sezonluk maliyetinin 4.5 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler, bunun bir bölümünü Al-Nassr'ın karşılaması için bastırıyor. Pazarlıklar devam ediyor.
EN-NESYRI GİDERSE YILDIZLAR HAZIR
Fenerbahçe, sol bek, orta saha ve 10 numara transferi planlarken, En-Nesyri'ye gelen teklif sonrası yol haritası değişti. Faslı forvetin Al-Nassr'a satılması halinde 1 numaralı öncelik golcü takviyesi olacak.
Sarı-Lacivertliler, hemen adayları belirledi. Şu anda iki isim ön plana çıkıyor: Jonathan David ve Aleksandar Mitrovic.
SÖZLEŞMESİ BİTECEK
David'in Lille ile sözlşemesi sezon sonunda bitecek. Kanadalı oyuncu, yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Fransız ekibi, piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki yıldızını bedava kaybetmektense ocakta satmak isteyebilir.
David, bu sezon ligde 11 maçta 7 kez ağları sarsarken, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Atletico Madrid (2) ve Juventus filelerini sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Birçok talibi bulunan, yaşı henüz 24 olan Kanadalı oyuncu için Fenerbahçe kesenin ağzını açabilir.
'RÜYA TRANSFER'
Listedeki diğer isim olan Mitrovic ise adeta 'rüya' transfer konumunda. Sırp yıldız, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'in en önemli oyuncusu konumunda. Suudi ekibi, 30 yaşındaki forvet için 2023'te Fulham'a yaklaşık 53 milyon Euro ödemişti.
Mitrovic, Al-Hilal'de çıktığı 61 maçta 58 gol atıp, 11 asist yaparak inanılmaz rakamlara ulaştı. Ayrıca senelik 25 milyon Euro'luk maaşı bulunuyor. Fanatik'in haberine göre yönetim, buna rağmen oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Mitrovic'i ikna etmek için de Dusan Tadic harekete geçmeye hazır.