Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

Fenerbahçe, sol bek ve orta saha transferi de planladığı için bütçe konusunda ince hesaplar yapıyor. Al-Nassr'a yeni bir teklif sunulacak. Talisca'nın senelik maaşı 6.5 milyon Euro. Ancak sözleşmeye imza atarken imza parasının yıllara bölünmesini kabul etmişti. Bu nedenle rakamın 9 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi.

30 yaşındaki futbolcunun yarım sezonluk maliyetinin 4.5 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler, bunun bir bölümünü Al-Nassr'ın karşılaması için bastırıyor. Pazarlıklar devam ediyor.

EN-NESYRI GİDERSE YILDIZLAR HAZIR Fenerbahçe, sol bek, orta saha ve 10 numara transferi planlarken, En-Nesyri'ye gelen teklif sonrası yol haritası değişti. Faslı forvetin Al-Nassr'a satılması halinde 1 numaralı öncelik golcü takviyesi olacak.

Sarı-Lacivertliler, hemen adayları belirledi. Şu anda iki isim ön plana çıkıyor: Jonathan David ve Aleksandar Mitrovic.