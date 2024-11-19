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Fenerbahçe'den 'rüya' transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla tartışma yaratan Youssef En-Nesyri için Al-Nassr devreye girdi. Kanarya bu transferden 30 milyon euroluk gelir hedeflerken, yeni golcü için listeye iki flaş isim alındı. İşte o isimler ve yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:22 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:22
Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

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Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Talisca'yı kadrosuna katmak isterken karşı taraftan sürpriz bir teklif gelmişti. Suudi ekibi, Youssef En-Nesyri'yi transfer etme talebiyle masaya oturdu.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

Yaşanan bu gelişme sonrası, Sarı-Lacivertliler'in yol haritasında değişim yaşandı. Yönetim, Al-Nassr'ın sportif direktörü Adrian Esparraga ile yapılan görüşmede, Mourinho'nun da onayıyla Faslı forveti satabileceğini iletti.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

Fenerbahçe, temmuz ayında 27 yaşındaki oyuncu için Sevilla'ya 19.5 milyon Euro ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atmıştı.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

30 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR

Yönetim, Al-Nassr'dan 35 milyon Euro talep etti. Bu rakam üzerinden pazarlıklar başladı. Suudi ekibinin 30 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

Sunulacak ödeme takvimine göre Fenerbahçe'nin bu ücreti de kabul edebileceği belirtildi.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

Öte yandan Fas basını, En-Nesyri'nin bu transfere sıcak baktığını, hatta Al-Nassr ile prensip anlaşmasına vardığını öne sürdü.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

Milli takım kampında bulunan 27 yaşındaki forvetin, kulüplerin el sıkışmasını beklediği iddia edildi. En-Nesyri bu sezon 17 resmi maçta 793 dakika süre aldı, 4 gol atıp, 2 asist yaptı.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

TALISCA İÇİN İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Sarı-Lacivertliler, Adrian Esparraga'ya Brezilyalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istediklerini bildirdi. Yönetim, kalan maaşın yarısını ödemeyi teklif etti. Ancak Al-Nassr'ın sportif direktörü, bunu kabul edemeyeceklerini bildirdi.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

Fenerbahçe, sol bek ve orta saha transferi de planladığı için bütçe konusunda ince hesaplar yapıyor. Al-Nassr'a yeni bir teklif sunulacak. Talisca'nın senelik maaşı 6.5 milyon Euro. Ancak sözleşmeye imza atarken imza parasının yıllara bölünmesini kabul etmişti. Bu nedenle rakamın 9 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

30 yaşındaki futbolcunun yarım sezonluk maliyetinin 4.5 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler, bunun bir bölümünü Al-Nassr'ın karşılaması için bastırıyor. Pazarlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

EN-NESYRI GİDERSE YILDIZLAR HAZIR

Fenerbahçe, sol bek, orta saha ve 10 numara transferi planlarken, En-Nesyri'ye gelen teklif sonrası yol haritası değişti. Faslı forvetin Al-Nassr'a satılması halinde 1 numaralı öncelik golcü takviyesi olacak.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

Sarı-Lacivertliler, hemen adayları belirledi. Şu anda iki isim ön plana çıkıyor: Jonathan David ve Aleksandar Mitrovic.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

SÖZLEŞMESİ BİTECEK

David'in Lille ile sözlşemesi sezon sonunda bitecek. Kanadalı oyuncu, yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Fransız ekibi, piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki yıldızını bedava kaybetmektense ocakta satmak isteyebilir.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

David, bu sezon ligde 11 maçta 7 kez ağları sarsarken, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Atletico Madrid (2) ve Juventus filelerini sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Birçok talibi bulunan, yaşı henüz 24 olan Kanadalı oyuncu için Fenerbahçe kesenin ağzını açabilir.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

'RÜYA TRANSFER'

Listedeki diğer isim olan Mitrovic ise adeta 'rüya' transfer konumunda. Sırp yıldız, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'in en önemli oyuncusu konumunda. Suudi ekibi, 30 yaşındaki forvet için 2023'te Fulham'a yaklaşık 53 milyon Euro ödemişti.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

Mitrovic, Al-Hilal'de çıktığı 61 maçta 58 gol atıp, 11 asist yaparak inanılmaz rakamlara ulaştı. Ayrıca senelik 25 milyon Euro'luk maaşı bulunuyor. Fanatik'in haberine göre yönetim, buna rağmen oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Mitrovic'i ikna etmek için de Dusan Tadic harekete geçmeye hazır.

Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

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