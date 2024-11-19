Jonathan David’den Fenerbahçe’yi üzen açıklama!

Adı Fenerbahçe ile de anılmaya başlayan Jonathan David, Lille ile yeni bir sözleşme için görüşmelerde bulunsa da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Barcelona gibi dev kulüplere transfer olma ihtimaliyle dikkat çeken David, bunun için sezon sonunu beklemeyi tercih ettiğini belirtti.

Ancak eğer bir kulüp transfer ücreti ödemeye razı olursa, 2025'teki sözleşmesinin bitiminden önce de transfer olabilir.

Jonathan David. (REUTERS)



"SEZON ORTASINDA KULÜP DEĞİŞTİRMEK ZOR"



David, sezon ortasında bir kulübe geçmenin zorlayıcı olduğunu belirtirken "Sezon başında olduğu gibi bir hazırlık dönemi olmuyor. Takım arkadaşlarınızı tanıma ve uyum sağlama şansınız olmuyor. Ocak ayında işler çok yoğun oluyor, her şey anlık ve daha zor." açıklamasını yaptı.



BARCELONA HAYALİ



Barcelona'ya olan hayranlığını dile getiren David, "Barcelona her zaman desteklediğim takım oldu. Bir takımın taraftarı olarak büyüdüğünüzde, orada oynamak bir hayaliniz oluyor" dedi.