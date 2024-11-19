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Pep Guardiola'dan 3 yıllık yeni sözleşme! İmza için kollar sıvandı

Premier Lig'in dev kulübü Manchester City, Pep Guardiola ile sözleşme imzalamak için kolları sıvadı. İspanyol çalıştırıcının takımı uzun süre yönetmesini isteyen Manchester'ın mavi temsilcisi kısa süre içerisinde süreci olumlu tamamlamak amacında.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 23:58 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 23:59
Pep Guardiola’dan 3 yıllık yeni sözleşme! İmza için kollar sıvandı

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Manchester City'nin başarısında büyük rol oynayan teknik direktör Pep Guardiola, kulüple olan bağını güçlendirmeye hazırlanıyor. Guardiola'nın mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam etse de, yeni bir anlaşma için görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Pep Guardiola futbol tarihinin en önemli teknik direktörleri arasında yer alıyor (REUTERS)Pep Guardiola futbol tarihinin en önemli teknik direktörleri arasında yer alıyor (REUTERS)

PEP GUARDİOLA VE MANCHESTER CITY'NİN ALTIN ÇAĞI

Guardiola, Manchester City'nin başına geçtiği 2016 yılından bu yana kulübe birçok başarı kazandırdı. Premier Lig şampiyonlukları, kupalar ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi, Katalan teknik adamın Manchester'daki kariyerini taçlandırdı. Toplamda 18 kupa kaldırdı. Kulüp yönetimi, deneyimli çalıştırıcının kulübe olan bağlılığından memnun ve gelecekte de bu iş birliğini devam ettirmek istiyor.

İngiliz basınına göre Pep Guardiola 3 yıllık sözleşme imzalayacak (REUTERS)İngiliz basınına göre Pep Guardiola 3 yıllık sözleşme imzalayacak (REUTERS)

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Guardiola ile Manchester City yönetimi arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri hız kazandı. Yeni kontratın, taraflar arasında tam bir mutabakat sağlanması durumunda 2028 yılına kadar geçerli olması bekleniyor. Bu anlaşma, Guardiola'yı City'de daha uzun bir süre boyunca görmek isteyen taraftarları heyecanlandırıyor.

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