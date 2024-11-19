Pep Guardiola’dan 3 yıllık yeni sözleşme! İmza için kollar sıvandı

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Manchester City'nin başarısında büyük rol oynayan teknik direktör Pep Guardiola, kulüple olan bağını güçlendirmeye hazırlanıyor. Guardiola'nın mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam etse de, yeni bir anlaşma için görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Pep Guardiola futbol tarihinin en önemli teknik direktörleri arasında yer alıyor (REUTERS) PEP GUARDİOLA VE MANCHESTER CITY'NİN ALTIN ÇAĞI Guardiola, Manchester City'nin başına geçtiği 2016 yılından bu yana kulübe birçok başarı kazandırdı. Premier Lig şampiyonlukları, kupalar ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi, Katalan teknik adamın Manchester'daki kariyerini taçlandırdı. Toplamda 18 kupa kaldırdı. Kulüp yönetimi, deneyimli çalıştırıcının kulübe olan bağlılığından memnun ve gelecekte de bu iş birliğini devam ettirmek istiyor.