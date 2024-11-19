Bizim Çocuklar son maçta yıkıldı! Türkiye Karadağ’a 3-1 yenildi

Muhteşem başladığımız UEFA Uluslar Ligi'nde bitirişi çok kötü yaptık. 11 puanla başladığımız ve favorisi olduğumuz maçta Karadağ'a 3-1 yenilerek grubu ikinci sırada tamamladık.
Muhteşem başladığımız UEFA Uluslar Ligi'nde bitirişi çok kötü yaptık. 11 puanla başladığımız ve favorisi olduğumuz maçta Karadağ'a 3-1 yenilerek grubu ikinci sırada tamamladık.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada milli takım gole yaklaştı. Karadağ ceza sahasında topla buluşan Arda, rakibinden kurtulup yerden sert vurdu, kaleci Nikic ayaklarıyla golü engelledi.
28. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı uzun topla Karadağ ceza sahasında topla buluşan Kenan, penaltı noktası önündeki Kerem'e pasını attı. Kerem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
29. dakikada Karadağ öne geçti. Karadağ savunmasında Vukcevic'in uzun topunu kontrol eden ve ceza sahasına giren Krstovic, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.
32. dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Jovetic, ceza sahasına giren Jankovic'e pasını attı. Jankovic'in yakın mesafeden şutunu kalesini zamanında terk eden Mert kornere çeldi.
37. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Orkun'un ceza sahasına yerden gönderdiği topa Kenan gelişine vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.
45. dakikada Karadağ bir kez daha öne geçti. Jankovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Krstovic'in çok sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.
50. dakikada Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e ortaladı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
52. dakikada Mert Müldür'ün uzun pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Kenan Yıldız, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak savunma son anda araya girerek topu kornere yolladı.
72. dakikada milliler gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
73. dakikada Karadağ farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Gasevic'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında yükselen Krstovic, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-1.
Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
MONTELLA'DAN DEĞİŞİKLİKLER
A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile oynadığı mücadelede teknik direktör Vincenzo Montella bazı değişikliklere gitti. Cezalı Abdülkerim'in yerine Emirhan Topçu forma giyerken Okay Yokuşlu ise Hakan Çalhanoğlu'nun kart cezası sonrası ilk 11'e alındı. Ayrıca cezasını tamamlayan Kenan Yıldız yeniden sahadaki yerini alırken sağda Barış Alper Yılmaz yedek soyundu. Galler karşısındaki futboluyla beğeni kazanan Yunus Akgün görev yaptı.
EMİRHAN TOPÇU'DAN İLK
Galler ile karşılaştığımız maçta oyuna son 1 dakika kala giren Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcusu Emirhan Topçu, Karadağ karşısında ilk 11'de yerini aldı.
Milli formayı 11 oyuncusu olarak ilk defa terleten Emirhan, takımının başarısı için mücadele verdi.
KENAN GOLLE DÖNDÜ!
Galler karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Kenan Yıldız, Karadağ karşısında ağları havalandırmayı başardı. Bu sezon Juventus'ta gösterdiği performansla da dikkat çeken genç yıldız, 1-0 geride olan milli takımımızın eşitlik golünü çok şık bir vuruşla kaydetti.
NIKOLA KRSTOVIC 3 GOLLE YIKTI
Milli takımımızın Karadağ ile karşılaştığı mücadelede Nikola Krstovic attığı 3 golle hat-trick yaparken karşılaşmaya da damga vurdu. Ayrıca Bizim Çocuklar'ın da kaderini belirledi. 24 yaşındaki forvet bu sezon İtalya'da çıktığı 13 karşılaşmada 3 kez ağları sarsmıştı. Ay yıldızlılara karşı bir maçta 3 gol atarak umutları bitiren isim oldu.
MONTELLA'NIN 6. MAĞLUBİYETİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 19'uncu maçında 6. yenilgisini aldı. İtalyan teknik adam son olarak 6 Temmuz'da Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Hollanda karşısında sahadan mağlup ayrılmıştı.
4 GÜÇLÜ RAKİP VAR
2. sırada yer A Milli Futbol Takımımız A Ligi'ne yükselebilmek için İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan'dan biri ile play-off turunda karşılaşacak.
Eleme turu play-off kurası çekimi 22 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Eleme turu play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.