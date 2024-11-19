Bizim Çocuklar son maçta yıkıldı! Türkiye Karadağ’a 3-1 yenildi

Milli formayı 11 oyuncusu olarak ilk defa terleten Emirhan, takımının başarısı için mücadele verdi.

Kenan Yıldız'ın gol sonrası sevinci (REUTERS)

KENAN GOLLE DÖNDÜ!

Galler karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Kenan Yıldız, Karadağ karşısında ağları havalandırmayı başardı. Bu sezon Juventus'ta gösterdiği performansla da dikkat çeken genç yıldız, 1-0 geride olan milli takımımızın eşitlik golünü çok şık bir vuruşla kaydetti.

NIKOLA KRSTOVIC 3 GOLLE YIKTI

Milli takımımızın Karadağ ile karşılaştığı mücadelede Nikola Krstovic attığı 3 golle hat-trick yaparken karşılaşmaya da damga vurdu. Ayrıca Bizim Çocuklar'ın da kaderini belirledi. 24 yaşındaki forvet bu sezon İtalya'da çıktığı 13 karşılaşmada 3 kez ağları sarsmıştı. Ay yıldızlılara karşı bir maçta 3 gol atarak umutları bitiren isim oldu.

MONTELLA'NIN 6. MAĞLUBİYETİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 19'uncu maçında 6. yenilgisini aldı. İtalyan teknik adam son olarak 6 Temmuz'da Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Hollanda karşısında sahadan mağlup ayrılmıştı.

4 GÜÇLÜ RAKİP VAR

2. sırada yer A Milli Futbol Takımımız A Ligi'ne yükselebilmek için İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan'dan biri ile play-off turunda karşılaşacak.

Eleme turu play-off kurası çekimi 22 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Eleme turu play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.