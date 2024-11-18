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Süper Lig'in iki devi karşı karşıya! Transferde düello başladı

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş ile uzun süre önce yarıştan kopan Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar ve bordo-mavililer, aynı futbolcu için girişimlere başladı. Söz konusu yıldız, daha önce Türkiye kariyerine sahip olmasının yanı sıra bu sezonki performansıyla da göz doldurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 23:16 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 23:59
Süper Lig’in iki devi karşı karşıya! Transferde düello başladı

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Yeni sezona oldukça iddialı girmesine rağmen son haftalarda yaşadığı düşüş ile dikkat çeken Beşiktaş, Ocak ayına hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip özellikle sol kanat için girişimlerini sıklaştırıyor. Joao Mario'nun beklentileri karşılayamaması ve Semih Kılıçsoy'un da zaman zaman forvette denenmesi sonrasında bu bölgeye takviye kaçınılmaz hale geldi.

Trabzonspor ise sahip olduğu sol kanat oyuncularından neredeyse hiç faydalanamadı. Mevcut oyunculardan Mislav Orsic'in sakatlıktan istenilen gibi dönmemesi, Anthony Nwakaeme'nin sakatlıktan bir türlü kurtulamaması ve süresinin çok düşük seviyede kalması yeni arayışların başlamasını sağladı. Ayrıca bu bölgede denenen Denis Draguş'un da formsuzluğu Şenol Güneş'ie karar almaya itti.

Şenol Güneş kanat transferine sıcak bakıyor (Trabzonspor Kulübü)Şenol Güneş kanat transferine sıcak bakıyor (Trabzonspor Kulübü)

İKİ DEV KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sol kanat mevkilerini güçlendirebilmek adına hamlelerini yapmak ve imzaları atmak istiyor.

Hedefteki isimlerden biri aynı ve bu da rekabetin transfere yansıması anlamına geliyor.

Matias Vargas Çin'deli performansıyla adından söz ettiriyor (AA)Matias Vargas Çin'deli performansıyla adından söz ettiriyor (AA)

MATIAS VARGAS GÜNDEMDE

Beşiktaş ve Trabzonspor, daha önce Adana Demirspor'da forma giyen Matias Vargas'ı listesine aldı. Sol kanat için hem sözleşmesi biten hem de nispeten makul bir maaşı olan bir oyuncu arayan iki dev ekip, Arjantinli yıldızı gözüne kestirdi.

Çin'deki performansıyla da parmak ısırtan Vargas, iki ezeli rakibin iştahını kabartıyor.

Matias Vargas daha önce Adana Demirspor'da da oynadı (AA)Matias Vargas daha önce Adana Demirspor'da da oynadı (AA)

MATIAS VARGAS'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Süper Lig'in iki ekibinin listesine giren Matias Vargas, bu sezon Çin liginde muazzam bir istatistiğe imza attı. Ligde çıktığı 28 karşılaşmada 12 gol atıp 14 asist yaptı. Çin Süper Kupası, Çin Federasyon Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde toplam 3 kez ağları sarstı.

Tangocu, mevcut kulübüyle de toplamda 82 karşılaşmada görev yaptı.17 defa fileleri sarsıp 32 de gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro ve sezon sonunda kontratı bitiyor.

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