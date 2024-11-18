Yeni sezona oldukça iddialı girmesine rağmen son haftalarda yaşadığı düşüş ile dikkat çeken Beşiktaş, Ocak ayına hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip özellikle sol kanat için girişimlerini sıklaştırıyor. Joao Mario'nun beklentileri karşılayamaması ve Semih Kılıçsoy'un da zaman zaman forvette denenmesi sonrasında bu bölgeye takviye kaçınılmaz hale geldi.

Trabzonspor ise sahip olduğu sol kanat oyuncularından neredeyse hiç faydalanamadı. Mevcut oyunculardan Mislav Orsic'in sakatlıktan istenilen gibi dönmemesi, Anthony Nwakaeme'nin sakatlıktan bir türlü kurtulamaması ve süresinin çok düşük seviyede kalması yeni arayışların başlamasını sağladı. Ayrıca bu bölgede denenen Denis Draguş'un da formsuzluğu Şenol Güneş'ie karar almaya itti.