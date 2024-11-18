Yeni sezona oldukça iddialı girmesine rağmen son haftalarda yaşadığı düşüş ile dikkat çeken Beşiktaş, Ocak ayına hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip özellikle sol kanat için girişimlerini sıklaştırıyor. Joao Mario'nun beklentileri karşılayamaması ve Semih Kılıçsoy'un da zaman zaman forvette denenmesi sonrasında bu bölgeye takviye kaçınılmaz hale geldi.
Trabzonspor ise sahip olduğu sol kanat oyuncularından neredeyse hiç faydalanamadı. Mevcut oyunculardan Mislav Orsic'in sakatlıktan istenilen gibi dönmemesi, Anthony Nwakaeme'nin sakatlıktan bir türlü kurtulamaması ve süresinin çok düşük seviyede kalması yeni arayışların başlamasını sağladı. Ayrıca bu bölgede denenen Denis Draguş'un da formsuzluğu Şenol Güneş'ie karar almaya itti.
Şenol Güneş kanat transferine sıcak bakıyor (Trabzonspor Kulübü)
İKİ DEV KARŞI KARŞIYA
Trendyol Süper Lig'in iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sol kanat mevkilerini güçlendirebilmek adına hamlelerini yapmak ve imzaları atmak istiyor.
Hedefteki isimlerden biri aynı ve bu da rekabetin transfere yansıması anlamına geliyor.
Matias Vargas Çin'deli performansıyla adından söz ettiriyor (AA)
MATIAS VARGAS GÜNDEMDE
Beşiktaş ve Trabzonspor, daha önce Adana Demirspor'da forma giyen Matias Vargas'ı listesine aldı. Sol kanat için hem sözleşmesi biten hem de nispeten makul bir maaşı olan bir oyuncu arayan iki dev ekip, Arjantinli yıldızı gözüne kestirdi.
Çin'deki performansıyla da parmak ısırtan Vargas, iki ezeli rakibin iştahını kabartıyor.