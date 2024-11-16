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Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'de yaptığı muhteşem başlangıcı sürdüremeyen ve Galatasaray yenilgisi sonrası 2 haftada 5 puan daha kaybeden Beşiktaş, Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor. Siyah beyazlılar bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan ve formlarından memnun olmadığı 4 futbolcuyla yollarını ayırmak istiyor. Gelecek tekliflere göre de kolaylık sağlanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 19:35 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 19:35
Beşiktaş’ta transfer operasyonu başladı! 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor

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Milyonlarca taraftarına yeniden şampiyonluk yaşatmak için yola çıkan ve birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Joao Mario gibi flaş tansferlere imza atmıştı.

Sezon başında arkasına aldığı rüzgarı Galatasaray maçı ile birlikte kaybeden Kartal, derbiden 2-1 mağlup ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya evinde yenildi. Son haftada ise Başakşehir ile berabere kalarak son 3 haftada 8 puan kaybetti.

Giovanni van Bronckhorst (AA)Giovanni van Bronckhorst (AA)

REVİZYON YOLDA

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yön verecek olan siyah beyazlılarda gönderilmesi planlanan isimler de belirlendi. Söz konusu isimlerle yollar ayrılmaya çalışılacak.

Hollandalı çalıştırıcının da kadroda yer vermediği oyunculardan oluşacak kontenjan boşluğu ile birlikte yeni hamleler yapılacak.

Arthur Masuaku'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor (AA)Arthur Masuaku'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor (AA)

4 YOLCU VAR

Beşiktaş'ta Ocak ayı itibarıyla takımda olmaması istenen oyuncular ortaya çıktı.

Bu sezon çok fazla forma şans bulamayan Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un gönderilmesi planlanıyor.

Alex Oxlade-Chamberlain büyük beklentilerle geldiği Beşiktaş'ta istenen katkıyı sunamadı (AA)Alex Oxlade-Chamberlain büyük beklentilerle geldiği Beşiktaş'ta istenen katkıyı sunamadı (AA)

KONTRATI BİTİYOR

Siyah beyazlı ekipte ayrılığı gündemde olan futbolculardan Arthur Masuaku'nun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Kongolu futbolcunun kalan süredeki alacaklarının ödenerek gönderilmesi gündeme gelebilir.

Sıkıntı yaşanabilecek diğer 3 futbolcuların maliyetleri ve sahip oldukları kontratlar işi zorlaştırabilir. Zira Alex Oxlade-Chamberlain sezonun ilk yarısında da talep ettiği maaşı nedeniyle takımda kalmıştı.

Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov içn Fransa ve Rusya'dan teklif bekleniyor.

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