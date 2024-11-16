Beşiktaş’ta transfer operasyonu başladı! 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Milyonlarca taraftarına yeniden şampiyonluk yaşatmak için yola çıkan ve birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Joao Mario gibi flaş tansferlere imza atmıştı.

Sezon başında arkasına aldığı rüzgarı Galatasaray maçı ile birlikte kaybeden Kartal, derbiden 2-1 mağlup ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya evinde yenildi. Son haftada ise Başakşehir ile berabere kalarak son 3 haftada 8 puan kaybetti.