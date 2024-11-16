Beşiktaş’ta transfer operasyonu başladı! 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Milyonlarca taraftarına yeniden şampiyonluk yaşatmak için yola çıkan ve birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Joao Mario gibi flaş tansferlere imza atmıştı.
Sezon başında arkasına aldığı rüzgarı Galatasaray maçı ile birlikte kaybeden Kartal, derbiden 2-1 mağlup ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya evinde yenildi. Son haftada ise Başakşehir ile berabere kalarak son 3 haftada 8 puan kaybetti.
Giovanni van Bronckhorst (AA)
REVİZYON YOLDA
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yön verecek olan siyah beyazlılarda gönderilmesi planlanan isimler de belirlendi. Söz konusu isimlerle yollar ayrılmaya çalışılacak.
Hollandalı çalıştırıcının da kadroda yer vermediği oyunculardan oluşacak kontenjan boşluğu ile birlikte yeni hamleler yapılacak.
Arthur Masuaku'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor (AA)
4 YOLCU VAR
Beşiktaş'ta Ocak ayı itibarıyla takımda olmaması istenen oyuncular ortaya çıktı.
Bu sezon çok fazla forma şans bulamayan Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un gönderilmesi planlanıyor.