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Tam 55 milyon! Yunus Akgün'e dev teklif

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar ocak ayı transfer dönemine hazırlanırken, iç transferde de somut adımlar atılacak. Bu doğrultuda ilk hamle Yunus Akgün için gelecek. İşte sarı kırmızılıların milli yıldız için yapacağı teklif.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 12:06 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 12:07
Tam 55 milyon! Yunus Akgün’e dev teklif

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Galatasaray Yönetimi, bu sezon harika bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün sözleşme şartlarını iyileştirme kararı aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrasında yıldızı parlayan ve milli takımda da forma kapan Akgün ile anlaşma sağlanırsa, sözleşme süresi de uzatılacak.

Yunus Akgün. (AA)Yunus Akgün. (AA)
17 MİLYON 200 BİN TL KAZANIYOR

24 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona eriyor.

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'dan yıllık 17 milyon 200 bin TL garanti ücret alıyor.

Yunus Akgün. (AA)Yunus Akgün. (AA)
55 MİLYON TL'YE ÇIKARILACAK

Akşam'ın haberine göre yönetim, bu rakamı 55 milyon TL seviyelerine çıkarmayı düşünüyor. Yunus da kariyerine Cimbom'da devam etmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'den oldukça memnun.

Başarılı oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı forma altında oynadığı 16 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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