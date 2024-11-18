Tam 55 milyon! Yunus Akgün’e dev teklif

Yunus Akgün. (AA) 17 MİLYON 200 BİN TL KAZANIYOR 24 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona eriyor. Yunus Akgün , bu sezon Galatasaray 'dan yıllık 17 milyon 200 bin TL garanti ücret alıyor.

Yunus Akgün. (AA)

55 MİLYON TL'YE ÇIKARILACAK



Akşam'ın haberine göre yönetim, bu rakamı 55 milyon TL seviyelerine çıkarmayı düşünüyor. Yunus da kariyerine Cimbom'da devam etmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'den oldukça memnun.



Başarılı oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı forma altında oynadığı 16 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.