(Takvim Foto Arşiv)
Süper Lig'de İlk Yarı Ne Zaman Bitecek?
2024-2025 Süper Lig sezonunun ilk yarısı, 20-23 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Takımlar, ara transfer dönemine kadar kalan maçlardan en iyi sonuçları alarak devre arasına avantajlı bir şekilde girmek istiyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Avrupa Arenasında Transfer Süreci
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir gibi temsilcilerimiz, 2024-2025 sezonu için UEFA'ya kadro listelerini 3 Eylül 2024 tarihinde bildirdi. Bu tarihten sonra yapılan transferler, mevcut UEFA listelerine dahil edilmedi.
Ancak ara transfer döneminde yapılan transferler, yeni UEFA kadrosuna eklenebilecek. Bu, Avrupa kupalarında mücadele eden ekipler için kritik bir fırsat yaratıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde iddialı olmak isteyen temsilcilerimiz, bu süreci dikkatle yönetecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Taraftarlar ve Takımlar Heyecanlı
Ara transfer döneminin başlamasına haftalar kala, taraftarlar takımlarının yapacağı hamleleri merakla bekliyor. İddialı transferlerin Süper Lig ve Avrupa'daki dengeleri nasıl değiştireceği ise büyük bir merak konusu.
13 Ocak 2025'te başlayacak ara transfer dönemi, hem heyecanlı transfer haberleriyle hem de sahada yaratacağı etkiyle futbol dünyasına damga vuracak gibi görünüyor.