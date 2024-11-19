Süper Lig'de İlk Yarı Ne Zaman Bitecek? 2024-2025 Süper Lig sezonunun ilk yarısı, 20-23 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Takımlar, ara transfer dönemine kadar kalan maçlardan en iyi sonuçları alarak devre arasına avantajlı bir şekilde girmek istiyor.

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Avrupa Arenasında Transfer Süreci

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir gibi temsilcilerimiz, 2024-2025 sezonu için UEFA'ya kadro listelerini 3 Eylül 2024 tarihinde bildirdi. Bu tarihten sonra yapılan transferler, mevcut UEFA listelerine dahil edilmedi.

Ancak ara transfer döneminde yapılan transferler, yeni UEFA kadrosuna eklenebilecek. Bu, Avrupa kupalarında mücadele eden ekipler için kritik bir fırsat yaratıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde iddialı olmak isteyen temsilcilerimiz, bu süreci dikkatle yönetecek.