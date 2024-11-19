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Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2025? Süper Lig ara transfer tarihi belli oldu mu? Sezonun ilk yarısı ne zaman bitecek?

Futbolseverler için heyecanlı bir dönem daha yaklaşıyor. Süper Lig'de mücadele eden takımların kadrolarını güçlendirecekleri ara transfer dönemi şimdiden merak konusu oldu. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin yapacağı transfer hamleleri futbol gündeminin ana başlıklarından biri haline gelmiş durumda.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 14:36 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 14:36
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2025? Süper Lig ara transfer tarihi belli oldu mu? Sezonun ilk yarısı ne zaman bitecek?

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Türk futbolunda heyecan dolu bir ara transfer sezonu için geri sayım başladı. Süper Lig ve Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen takımlar, kadrolarını güçlendirmek için şimdiden transfer çalışmalarına hız verdi. Peki, 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarihler ve detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ara Transfer Dönemi Başlama Tarihi Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 Süper Lig ara transfer döneminin tarihlerini resmen açıkladı. Futbolseverlerin merakla beklediği bu süreç, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Şubat 2025 Salı günü sona erecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu süre zarfında takımlar, lig ve Avrupa arenasında daha güçlü bir performans sergilemek adına kadrolarına yeni oyuncular katabilecek. Özellikle Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz için transfer stratejileri büyük önem taşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Süper Lig'de İlk Yarı Ne Zaman Bitecek?
2024-2025 Süper Lig sezonunun ilk yarısı, 20-23 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Takımlar, ara transfer dönemine kadar kalan maçlardan en iyi sonuçları alarak devre arasına avantajlı bir şekilde girmek istiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Avrupa Arenasında Transfer Süreci
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir gibi temsilcilerimiz, 2024-2025 sezonu için UEFA'ya kadro listelerini 3 Eylül 2024 tarihinde bildirdi. Bu tarihten sonra yapılan transferler, mevcut UEFA listelerine dahil edilmedi.

Ancak ara transfer döneminde yapılan transferler, yeni UEFA kadrosuna eklenebilecek. Bu, Avrupa kupalarında mücadele eden ekipler için kritik bir fırsat yaratıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde iddialı olmak isteyen temsilcilerimiz, bu süreci dikkatle yönetecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Taraftarlar ve Takımlar Heyecanlı
Ara transfer döneminin başlamasına haftalar kala, taraftarlar takımlarının yapacağı hamleleri merakla bekliyor. İddialı transferlerin Süper Lig ve Avrupa'daki dengeleri nasıl değiştireceği ise büyük bir merak konusu.

13 Ocak 2025'te başlayacak ara transfer dönemi, hem heyecanlı transfer haberleriyle hem de sahada yaratacağı etkiyle futbol dünyasına damga vuracak gibi görünüyor.

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