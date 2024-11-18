Youssef En-Nesyri için çıldırdılar! Fenerbahçe kararını verdi

Sevilla'da gösterdiği performansın ardından Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, her ne kadar beklentilere karşılık veremese de gündeme oturmayı başardı.

TRT Spor'un haberine göre Faslı golcü için aralarında Al-Nassr ve Al-Ittihad'ın da bulunduğu birkaç takım devreye girdi.