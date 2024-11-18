Youssef En-Nesyri için çıldırdılar! Fenerbahçe kararını verdi

Sevilla'da gösterdiği performansın ardından Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, her ne kadar beklentilere karşılık veremese de gündeme oturmayı başardı.
TRT Spor'un haberine göre Faslı golcü için aralarında Al-Nassr ve Al-Ittihad'ın da bulunduğu birkaç takım devreye girdi.
Yossef En-Nesyri Fenerbahçe'de henüz beklentileri karşılayamadı (AA)
TEKLİF 19.5 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE
Fenerbahçe'nin büyük bir beklenti ile İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer ettiği Youssef En-Nesyri, kendisine ödenen bonservis sonrasında adeta değere bindi. Haberin devamında yapılan teklifin söz konusu ücretin üzerinde olduğu ifade edildi.
Yine de temaslar sürüyor.
Youssef En-Nesyri Arap takımlarının hedefinde (AA)
FENERBAHÇE KARARINI VERDİ
Yönetim ise yıldız futbolcusunu her ne kadar şu ana dek performansıyla hayal kırıklığı yaratsa da kadroda tutmak amacında. Zira Portekizli çalıştırıcı zaman zaman Edin Dzeko ile nöbetleşe oynattığı 27 yaşındaki golcünün kalmasından yana.