Mourinho’nun yıldızı Türkiye yolunda! Şu an sadece geçimini sağlıyor

Sergi Reguilon'un adı Süper Lig devleri ile anılıyor (İHA)

SADECE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

İngiliz basınına göre aylık maaşı 212 bin sterlin olan Sergi Reguilon, halen Tottenham'ın kadrosunda ve açıkçası yer işgal ediyor. Ayrıca "Sadece kulüpten geçimini sağlıyor. Tüm sezon boyunca tek bir dakika bile oynamadı ve herkesin iyiliği için Ocak transfer döneminde ayrılması gerekiyor" yorumları yapılıyor.