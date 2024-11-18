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Mourinho'nun yıldızı Türkiye yolunda! Şu an sadece geçimini sağlıyor

Trendyol Süper Lig'de Ocak ayı dört gözle bekleniyor. Birbirinden iddialı takımlar, kadrolarını güçlendirmek üzere kolları sıvadı. Gündemde pek çok yıldız oyuncu var. O isimlerden biri de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisi. Söz konusu isim, 3 büyüklerle anılıyor. Ancak son durumu hakkında yapılan yorumlar çok da iç açıcı değil. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:55 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:55
Mourinho’nun yıldızı Türkiye yolunda! Şu an sadece geçimini sağlıyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Tottenham'da çalıştığı dönemde 30 milyon euro karşılığında eski takımı Real Madrid'den transfer ettiği Sergio Reguilon, İngiliz kulübünün adeta belası oldu.

İspanyol yıldız 3 sezondur Londra temsilcisinin formasını giymiyor. Son maçına 16 Nisan 2022 tarihinde Brighton ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçta çıkan 27 yaşındaki sol bekin geleceği de merak konusu.

Sergi Reguilon Manchester United'da da forma giydi (REUTERS)Sergi Reguilon Manchester United'da da forma giydi (REUTERS)

GİTME ZAMANI GELDİ!

İngiliz basınında deneyimli sol bekin artık ayrılık vaktinin geldiği yazıldı. Kontratının bitecek olmasından dolayı da bunun fırsata çevirilebileceğine değinildi. Antonio Conte'nin planlarına dahil olamamasının ardından Mancheser United'ın sol bek arayışları kapsamında kiraladığı ancak kadroya giremeyen ve Atletico Madrid'de de tutunamayan Reguilon'un Brentford'da da tutunamadığın vurgu yapıldı. Ayrıca Ange Postecoglou'nun da planlarına dahil olamadığı dile getirildi.

Sergi Reguilon'un Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (AFP)Sergi Reguilon'un Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (AFP)

SÜPER LİG'E TRANSFER OLABİLİR

Tottenham'a yakın kaynaklarda Mourinho sonrasında çöküş yaşayan tecrübeli futbolcu için uluslar arası basında Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Fenerbahçe, sol bek arayan Galatasaray ve Arthur Masuaku'yu göndermek isteyen Beşiktaş'ın adı geçiyor. Kendisinin Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Sergi Reguilon'un adı Süper Lig devleri ile anılıyor (İHA)Sergi Reguilon'un adı Süper Lig devleri ile anılıyor (İHA)

SADECE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

İngiliz basınına göre aylık maaşı 212 bin sterlin olan Sergi Reguilon, halen Tottenham'ın kadrosunda ve açıkçası yer işgal ediyor. Ayrıca "Sadece kulüpten geçimini sağlıyor. Tüm sezon boyunca tek bir dakika bile oynamadı ve herkesin iyiliği için Ocak transfer döneminde ayrılması gerekiyor" yorumları yapılıyor.

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