Mourinho’nun yıldızı Türkiye yolunda! Şu an sadece geçimini sağlıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Tottenham'da çalıştığı dönemde 30 milyon euro karşılığında eski takımı Real Madrid'den transfer ettiği Sergio Reguilon, İngiliz kulübünün adeta belası oldu.
İspanyol yıldız 3 sezondur Londra temsilcisinin formasını giymiyor. Son maçına 16 Nisan 2022 tarihinde Brighton ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçta çıkan 27 yaşındaki sol bekin geleceği de merak konusu.
Sergi Reguilon Manchester United'da da forma giydi (REUTERS)
GİTME ZAMANI GELDİ!
İngiliz basınında deneyimli sol bekin artık ayrılık vaktinin geldiği yazıldı. Kontratının bitecek olmasından dolayı da bunun fırsata çevirilebileceğine değinildi. Antonio Conte'nin planlarına dahil olamamasının ardından Mancheser United'ın sol bek arayışları kapsamında kiraladığı ancak kadroya giremeyen ve Atletico Madrid'de de tutunamayan Reguilon'un Brentford'da da tutunamadığın vurgu yapıldı. Ayrıca Ange Postecoglou'nun da planlarına dahil olamadığı dile getirildi.
Sergi Reguilon'un Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (AFP)
SÜPER LİG'E TRANSFER OLABİLİR
Tottenham'a yakın kaynaklarda Mourinho sonrasında çöküş yaşayan tecrübeli futbolcu için uluslar arası basında Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Fenerbahçe, sol bek arayan Galatasaray ve Arthur Masuaku'yu göndermek isteyen Beşiktaş'ın adı geçiyor. Kendisinin Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.