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Milli yıldız Fenerbahçe yolunda!

Ocak ayına hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı. Kanarya, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da onay vermesinin ardından milli yıldızı gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 13:31
Milli yıldız Fenerbahçe yolunda!

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı. Tecrübeli hocası Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli takım, milli yıldızı radarına aldı.
Cenk Özkaçar ve Sörloth. (AFP)Cenk Özkaçar ve Sörloth. (AFP)

ROTA FENERBAHÇE!

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de ibra, Cenk Özkaçar'a döndü. Oosterwolde'nin sakatlığının ardından sol bek ve sol stoper pozisyonlarına oyuncu arayan Fenerbahçe, Cenk Özkaçar için harekete geçti.
Cenk Özkaçar. (AA)Cenk Özkaçar. (AA)
İSPANYA'DA KALMIŞTI!

Milli oyuncu, Valencia'dan ayrılma kararı alarak İspanyol kulübü olan Real Valladolid ile kiralık sözleşmeye imzasını atmıştı. Fanatik'in haberine göre Valencia da istediği şansları bir türlü bulamayan Cenk'in ayrılma kararı aldığının bilgisi verilmişti.

Vinicius Junior ve Cenk Özkaçar. (AFP)Vinicius Junior ve Cenk Özkaçar. (AFP)
KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE GELİYOR!

Jose Mourinho'nun da joker olarak kullanmak istediği milli yıldız için onay verdiği ve böylece yönetimin, kış transfer döneminde milli oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvaması bekleniyor.

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