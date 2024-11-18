Fenerbahçe
'de transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı. Tecrübeli hocası Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli takım, milli yıldızı radarına aldı.
Cenk Özkaçar ve Sörloth. (AFP)
ROTA FENERBAHÇE!
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe
'de ibra, Cenk Özkaçar
'a döndü. Oosterwolde'nin sakatlığının ardından sol bek ve sol stoper pozisyonlarına oyuncu arayan Fenerbahçe, Cenk Özkaçar için harekete geçti.
Cenk Özkaçar. (AA)
İSPANYA'DA KALMIŞTI!
Milli oyuncu, Valencia'dan ayrılma kararı alarak İspanyol kulübü olan Real Valladolid ile kiralık sözleşmeye imzasını atmıştı. Fanatik'in haberine göre Valencia da istediği şansları bir türlü bulamayan Cenk'in ayrılma kararı aldığının bilgisi verilmişti.