Vinicius Junior ve Cenk Özkaçar. (AFP)

KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE GELİYOR!



Jose Mourinho'nun da joker olarak kullanmak istediği milli yıldız için onay verdiği ve böylece yönetimin, kış transfer döneminde milli oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvaması bekleniyor.