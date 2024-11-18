Bu sözler olay olur! "Victor Osimhen gol atıyor ama o rugby oyuncusu"

Galatasaray'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, İtalya'da gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki golcü hakkında her geçen gün yeni bir haber yayınlanıyor. Özellikle transferi konusunda pek çok spekülasyona yer veriliyor.

Diğer yandan Napoli'nin mevcut durumu da yine yıldız forvet üzerinden değerlendiriliyor.