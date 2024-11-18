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Bu sözler olay olur! "Victor Osimhen gol atıyor ama o rugby oyuncusu"

Türkiye kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan ve her geçen gün daha da fazla gündeme oturan Victor Osimhen için İtalya'dan ilgi bitmiyor. Nijeryalı futbolcunun Türkiye kariyeri ve Napoli'nin mevcut forveti Romelu Lukaku hakkında flaş ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:01 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:01
Bu sözler olay olur! Victor Osimhen gol atıyor ama o rugby oyuncusu

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Galatasaray'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, İtalya'da gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki golcü hakkında her geçen gün yeni bir haber yayınlanıyor. Özellikle transferi konusunda pek çok spekülasyona yer veriliyor.

Diğer yandan Napoli'nin mevcut durumu da yine yıldız forvet üzerinden değerlendiriliyor.

Victor Osimhen gündemden düşmüyor (AA)Victor Osimhen gündemden düşmüyor (AA)

Menajerlik kariyerinin ardından şu sıralar yorumculuk yapan Enrico Fedele, İtalyan medyasına çok konuşulacak ifadeler kullandı. Fedele, Victor Osimhen ve Romelu Lukaku hakkındaki değerlendirmeleriyle gündeme oturdu.

Ayrıca, İtalyan temsilcisinin bu sezonki konumu hakkında; "Romelu Lukaku'nun yerine Victor Osimhen olsa Antonio Conte'nin Napoli'si bugün sıralamada bir puan daha kazanamaz mıydı? Bunu söyleyemezsiniz. Bu taraflı bir yorum olur. Ayrıca kazandığı bir şampiyonluk var" diye konuştu.

Victor Osimhen 9 maçta 8 gol atıp 4 de asist yaptı (AA)Victor Osimhen 9 maçta 8 gol atıp 4 de asist yaptı (AA)

"ÖLSE BİLE OYNAMASI GEREKİYOR"

Fedele konuşmasının devamında Osimhen'i överek; "Osimhen, Inter, Milan ve Juve gibi önemli maçlarda hep zaman belirleyici olmadı mı? Bunun hiçbir anlamı yok.

Lukaku, Roma ve Inter'deyken önemli maçlarda her zaman başarısız oldu ancak Napoli onsuz oynayamaz. Takımın tamamen ona dayalı olduğu göz önüne alındığında, ölse bile sahaya çıkarılması gerekiyor Lukaku'nun" ifadelerini kullandı.

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Romelu Lukaku (AFP)Romelu Lukaku (AFP)

"RUGBY OYUNCUSU GİBİ"

Simeone'nin de Napoli'de düşüş yaşadığını ifade eden Fedele; "Verone adına 17 gol attı ve ardından burada çok büyük bir gerileme yaşadı. Bunlar alakasız istatistikler. Şu an Conte'ye derinlik kazandıran bir isim değil. Victor Osimhen ise gol atıyor. Lukaku rugby oyuncusu gibi." dedi.

İşte o haber...

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