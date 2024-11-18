Arda Turan’a dünya devi talip! Yeni adresini duyurdular

Dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden biri olan Simeone, Atletico Madrid'in maliyet tablosunda önemli bir yer tutuyor. Yapılan düzenlemeyle maaşında %45-55 oranında bir kesinti yapılmasına rağmen, Simeone'nin 2026-27 sezonuna kadar toplamda 100 milyon Euro'yu aşan bir gelir elde edeceği belirtiliyor.

Arda Turan Atletico Madrid'in gündeminde (AA)

ARDA TURAN LİSTEDE YER ALIYOR

Atletico Madrid'in Simeone sonrası dönem için düşündüğü teknik direktör adayları arasında Arda Turan da yer alıyor. Kulübün eski futbolcularından Fernando Torres, Gabi ve Filipe Luis gibi isimlerin yanı sıra, Eyüpspor'da kısa sürede dikkat çeken başarılar elde eden Arda Turan, yönetim tarafından izlemeye alındı.

Arda Turan'ın, Atletico Madrid ile olan geçmişi ve kısa sürede gösterdiği teknik direktörlük yetenekleri, onu Simeone'nin olası haleflerinden biri haline getiriyor. Avrupa sahnesine çıkma potansiyeli olan genç teknik adam, kulüp yönetimi tarafından en önemli adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.