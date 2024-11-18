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Arda Turan'a dünya devi talip! Yeni adresini duyurdular

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük hayatına güçlü bir başlangıç yapan Arda Turan, teknik direktörü olduğu Eyüpspor ile Süper Lig'deki ilk sezonunda herkesi etkiledi. Genç çalıştırıcının elde ettiği sonuçların ardından Avrupa'da da dikkat çekmesi uzun sürmedi. Dünya devinin mevcut teknik direktörüyle yollarını ayırarak Arda Turan'ı takımın başına getireceği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 19:26 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 19:26
Arda Turan’a dünya devi talip! Yeni adresini duyurdular

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Eyüpspor'un başında başarılı bir performans sergileyen Arda Turan için İspanyol devi Atletico Madrid'in devrede olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Genç teknik adam, futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlükte de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Arda ATuran (AA)Arda ATuran (AA)

ARDA TURAN'IN BAŞARILI GRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'u 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan ve bu sezon da mütevazı kadrosuyla ligde etkileyici bir performans sergileyen Arda Turan, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Teknik adamlık kariyerinde kısa sürede yakaladığı başarı, futbol dünyasında genç teknik direktörler arasında önemli bir yere sahip olmasını sağladı.

Arda Turan Eyüpspor'da gösterdiği başarı ile adından söz ettirmeyi başardı (AA)Arda Turan Eyüpspor'da gösterdiği başarı ile adından söz ettirmeyi başardı (AA)

ATLETICO MADRID SİMEONE SONRASI HAZIRLIK YAPIYOR

Atletico Madrid'de Diego Simeone döneminin sona ereceğine dair hazırlıklar, yeni futbol direktörü Carlos Bucero'nun göreve gelmesiyle hız kazandı. Kulüp, 13 yıldır takımın başında olan Simeone'nin ayrılığı durumunda etkisini minimize edecek bir geçiş süreci planlıyor.

Simeone'nin yarattığı konfor alanının kulüp içindeki diğer departmanları yeterince verimli çalışmaktan alıkoyduğu ve oyuncular üzerindeki etkisinin azaldığı yönündeki değerlendirmeler, ayrılığın temel sebepleri arasında gösteriliyor.

Arda Turan'ın eski hocasının yerine geçmesi ihtimaller arasında gösteriliyor (AA)Arda Turan'ın eski hocasının yerine geçmesi ihtimaller arasında gösteriliyor (AA)

SİMEONE'NİN MAAŞI KULÜP İÇİN YÜK OLUYOR

Dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden biri olan Simeone, Atletico Madrid'in maliyet tablosunda önemli bir yer tutuyor. Yapılan düzenlemeyle maaşında %45-55 oranında bir kesinti yapılmasına rağmen, Simeone'nin 2026-27 sezonuna kadar toplamda 100 milyon Euro'yu aşan bir gelir elde edeceği belirtiliyor.

Arda Turan Atletico Madrid'in gündeminde (AA)Arda Turan Atletico Madrid'in gündeminde (AA)

ARDA TURAN LİSTEDE YER ALIYOR

Atletico Madrid'in Simeone sonrası dönem için düşündüğü teknik direktör adayları arasında Arda Turan da yer alıyor. Kulübün eski futbolcularından Fernando Torres, Gabi ve Filipe Luis gibi isimlerin yanı sıra, Eyüpspor'da kısa sürede dikkat çeken başarılar elde eden Arda Turan, yönetim tarafından izlemeye alındı.

Arda Turan'ın, Atletico Madrid ile olan geçmişi ve kısa sürede gösterdiği teknik direktörlük yetenekleri, onu Simeone'nin olası haleflerinden biri haline getiriyor. Avrupa sahnesine çıkma potansiyeli olan genç teknik adam, kulüp yönetimi tarafından en önemli adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

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